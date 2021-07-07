Піреус Банк МКБ

Режим розробника має бути деактивовано, щоб запускався додаток.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 чер, 2021 17:41
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:29
Очень мало в Киеве ваших банкоматов, а с привата или ощада комиссия бешеная. в остальном хороший банк
Додано: Чет 08 лип, 2021 14:00
Додано: Чет 08 лип, 2021 15:17
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, amatorodessa, ramaz і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|