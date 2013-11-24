|
|
|
Піреус Банк МКБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 чер, 2021 17:41
cohan написав:
красиво
ставится, но не работает
Режим розробника має бути деактивовано, щоб запускався додаток.
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 857
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:29
Очень мало в Киеве ваших банкоматов, а с привата или ощада комиссия бешеная. в остальном хороший банк
-
Мария Касьян
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лип, 2021 14:00
Мария Касьян написав:
Очень мало в Киеве ваших банкоматов, а с привата или ощада комиссия бешеная. в остальном хороший банк
прислали рассылку - с 1 июля 2021 в банкоматах Ощада без комиссии
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2211
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лип, 2021 09:08
cohan
О! Это хорошо, значит движутся в правильном направлении.
-
Мария Касьян
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лип, 2021 11:49
Мария Касьян написав:
Очень мало в Киеве ваших банкоматов, а с привата или ощада комиссия бешеная. в остальном хороший банк
В тарифах пишуть, що зняття без комісії. Чи банк-власник банкомату знімає коміс?*
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 857
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:52
Son of Sun
Почитайте выше написали, что без комиссии с 1 числа.
-
Мария Касьян
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лип, 2021 09:21
Открыл депозит в банке, потому что тут предлагают выгодные проценты. Было бы хорошо, если бы вы обновили приложение мобильное, на фоне моно или того же привата выглядит устаревшим(
-
pirojok
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 14.07.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лип, 2021 11:28
pirojok написав:
Открыл депозит в банке, потому что тут предлагают выгодные проценты. Было бы хорошо, если бы вы обновили приложение мобильное, на фоне моно или того же привата выглядит устаревшим(
вам деньги или картинке в смартыоне? Я закрыл карту и езжу в отделение раз в год,меня так больше устраивает
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12621
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лип, 2021 11:47
pirojok написав:
Открыл депозит в банке, потому что тут предлагают выгодные проценты. Было бы хорошо, если бы вы обновили приложение мобильное, на фоне моно или того же привата выглядит устаревшим(
так вроде ж обновили недавно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2211
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MASolomko
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|96164
|11914057
|
|
|2843
|168822
|
Сер 14 лип, 2021 11:48
cohan
|
|429
|118731
|
Сер 14 лип, 2021 11:18
la9
|