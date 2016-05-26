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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
59
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:33

  Мария Касьян написав:Son of Sun
Почитайте выше написали, что без комиссии с 1 числа.

Читаю тарифи вже майже 10 років, часто було без комісії, останні роки - обмеження по кількості.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:34

  cohan написав:
  pirojok написав:Открыл депозит в банке, потому что тут предлагают выгодные проценты. Было бы хорошо, если бы вы обновили приложение мобильное, на фоне моно или того же привата выглядит устаревшим(


так вроде ж обновили недавно

  Son of Sun написав:
  cohan написав:
  Son of Sun написав:Прийшло запрошення потестити новий банкінг.
Але для цього потрібно мати фізичну картку, оскільки відбувається нова реєстрація. Пообіцяли з часом зробити вхід без даних фізичної карти.


WinBank Mobile или какое-то другое?

https://new.winbank.com.ua/?utm_source= ... ium=stage3 - новий
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:15

хто користувався цим банком? як вам умови кредитної картки?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:59

  Redirect1 написав:хто користувався цим банком? як вам умови кредитної картки?

Грейс до 50 днів.
Є невелика річна плата на карту найнижчого класу.
Працюють тільки з Візою.
Кишмиш помісячний щось біля 3% на заявлені групи МСС.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:52

  Квесторе_поверніться написав:
  Redirect1 написав:хто користувався цим банком? як вам умови кредитної картки?

Грейс до 50 днів.
Є невелика річна плата на карту найнижчого класу.
Працюють тільки з Візою.
Кишмиш помісячний щось біля 3% на заявлені групи МСС.


а ее дадут? да и смысл? кишмиш больше символический, там мутно прописано про размеры транзакций
cohan
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