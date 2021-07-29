Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лип, 2021 13:33
Мария Касьян написав: Son of Sun
Почитайте выше написали, что без комиссии с 1 числа.
Читаю тарифи вже майже 10 років, часто було без комісії, останні роки - обмеження по кількості.
Son of Sun
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Додано: Сер 14 лип, 2021 13:34
cohan написав: pirojok написав:
Открыл депозит в банке, потому что тут предлагают выгодные проценты. Было бы хорошо, если бы вы обновили приложение мобильное, на фоне моно или того же привата выглядит устаревшим(
так вроде ж обновили недавно
Son of Sun написав: cohan написав: Son of Sun написав:
Прийшло запрошення потестити новий банкінг.
Але для цього потрібно мати фізичну картку, оскільки відбувається нова реєстрація. Пообіцяли з часом зробити вхід без даних фізичної карти.
WinBank Mobile или какое-то другое?
https://new.winbank.com.ua/?utm_source= ... ium=stage3
- новий
Son of Sun
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:15
хто користувався цим банком? як вам умови кредитної картки?
Redirect1
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:59
Redirect1 написав:
хто користувався цим банком? як вам умови кредитної картки?
Грейс до 50 днів.
Є невелика річна плата на карту найнижчого класу.
Працюють тільки з Візою.
Кишмиш помісячний щось біля 3% на заявлені групи МСС.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 25 лип, 2021 23:52
Квесторе_поверніться написав: Redirect1 написав:
хто користувався цим банком? як вам умови кредитної картки?
Грейс до 50 днів.
Є невелика річна плата на карту найнижчого класу.
Працюють тільки з Візою.
Кишмиш помісячний щось біля 3% на заявлені групи МСС.
а ее дадут? да и смысл? кишмиш больше символический, там мутно прописано про размеры транзакций
cohan
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Додано: Чет 29 лип, 2021 11:03
Квесторе_поверніться Дякую, слабенько
Redirect1
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:41
cohan В банкоматах знімати за тарифами Піреусу. я так зрозуміла, що якщо в Піреусі без комісії зняття по вашій картці, то так і в банкоматах ощаду
xolodok
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