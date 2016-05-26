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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 сер, 2021 15:30
xolodok написав:Tala
мені теж подобаєтья. зараз ше якась акція 10 відотків у гривні
Это только для новых клиентов.
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lubopytnaya
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