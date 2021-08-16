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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
60
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:30

  xolodok написав:Tala мені теж подобаєтья. зараз ше якась акція 10 відотків у гривні :)

Это только для новых клиентов.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 07:42

cohan
То якийсь глюк був мабуть, на ранок вже все добре було.
Tala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 07:45

Re: Піреус Банк МКБ

Якщо депозит - то тільки в банку з іноземним капіталом. Нашим не довіряю.
Аміго
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 08:00

  Аміго написав:Якщо депозит - то тільки в банку з іноземним капіталом. Нашим не довіряю.


с иноземным земельным капиталом
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 08:26

Хлавное шобы иная земеля плодородной была, а тута она никакая :(
Привыкли, шо вино и оливка на камнях сами растут, так думают, шо и тут нашару им мошною тряхнуть, а фігушки :)
... хай ісчо ботоф засілають :lol: :lol:
Amethyst
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