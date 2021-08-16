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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 сер, 2021 15:30
Додано: Вів 17 сер, 2021 07:45
Re: Піреус Банк МКБ
Якщо депозит - то тільки в банку з іноземним капіталом. Нашим не довіряю.
Додано: Вів 17 сер, 2021 08:00
Додано: Вів 17 сер, 2021 08:26
Хлавное шобы иная земеля плодородной была, а тута она никакая
Привыкли, шо вино и оливка на камнях сами растут, так думают, шо и тут нашару им мошною тряхнуть, а фігушки
... хай ісчо ботоф засілають
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