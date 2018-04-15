А в банке тоже возьмут, если что?
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 10 лис, 2025 13:05
Re: Правила покупки золота
Додано: Пон 10 лис, 2025 13:23
Re: Правила покупки золота
ну надо спрашивать. взять то возьмут, но важна ж цена. а это предмет договора
Додано: Пон 10 лис, 2025 13:33
Та шо ж такое, вы вопрос понять не можете.
При одинаковых, скажем так, навыков ведения переговоров, будет ли разница в цене между таким слитком, и тем, к которым все привыкли, в блистерной упаковке и с бумажным сертификатом? И если будет, то насколько существенная?
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:13
M-Audio Этот купят по цене литых соток. Разница в современных условиях между эмиссионнм и этим значительно превысит 10 долларов на грамм.
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:19
Ну какой лох на подарок купит ЭТО? Тем более "это" не 2 граммовка а извините уже приближается к трешке денег по цене. Это как подарить доллары с маленьким портретом, зашорханнные, промасленные, в плесени, в печатях и с надрывамим заклееными скотчем.
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:56
Re: Правила покупки золота
по красоте если что этот брусок не отличается особо от штампа аргора, который идет с конской премией. это ж не монеты с эмалью и прочее. непосвященному в дела торговли брусками пофиг, какие там производители и какая у них упаковка, лишь бы не фальшак.
банк или обменка будет настаивать по цене литья. но вопрос конечно такой, смотря где продавать и через сколько лет. все может поменяться 10 раз)
и смотря кто будет покупать. можно поторговаться на плюс 2 бакса к цене литья.
|