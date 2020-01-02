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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
60
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:42

  greenozon написав:Зображення

Это за что дарят?
Bosstone
 
Повідомлень: 2030
З нами з: 21.04.10
Подякував: 721 раз.
Подякували: 250 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:37

  Bosstone написав:Это за что дарят?

Не знаю, но скорее всего рассылают тем людям, которые уже неоднократно открывали депозиты через Минфин.
Мне тоже такое прислали
lubopytnaya
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Повідомлень: 4429
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1328 раз.
Подякували: 554 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:58

  Bosstone написав:
  greenozon написав:Зображення

Это за что дарят?



Осінь вже нагадує про себе дощами, а ми нагадуємо про розіграш 20 000 грн по банку Піреус 😊 До 30.09 надсилайте підтвердження відкритого вкладу та вигравайте грошові подарунки! Правила участі читаємо тут.


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◽ Отримайте бонус та +200 грн додатково протягом 32 днів
greenozon
 
Повідомлень: 11894
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 15:59

Важлива інформація для держателів кредитних карток

Шановні клієнти,
Задля убезпечення вас від зайвих витрат, Піреус Банк встановлює 0-й ліміт на перекази з кредитної картки на інші картки, починаючи з 25 жовтня 2021 року.
У разі необхідності, ви можете змінити ліміт, зателефонувавши до контакт-центру банку: 0 800 30 888 0.
Це пов’язано з тим, що деякі торговельні та сервісні організації проводять оплату за товари і послуги не як торгові операції, а як операції переказу з картку на картку (р2р).
Внаслідок чого, клієнт сплачує зайву комісію, а у разі розрахунку кредитними картками - списується комісія 5% + 15 грн.
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:07

  Amethyst написав:Важлива інформація для держателів кредитних карток

Шановні клієнти,
Задля убезпечення вас від зайвих витрат, Піреус Банк встановлює 0-й ліміт на перекази з кредитної картки на інші картки, починаючи з 25 жовтня 2021 року.
У разі необхідності, ви можете змінити ліміт, зателефонувавши до контакт-центру банку: 0 800 30 888 0.
Це пов’язано з тим, що деякі торговельні та сервісні організації проводять оплату за товари і послуги не як торгові операції, а як операції переказу з картку на картку (р2р).
Внаслідок чого, клієнт сплачує зайву комісію, а у разі розрахунку кредитними картками - списується комісія 5% + 15 грн.


проще так, чем объяснить
тем более 5%+15 губа не дура конечно :mrgreen:
cohan
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