RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
60
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:42

  greenozon написав:Зображення

Это за что дарят?
Bosstone
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 21.04.10
Подякував: 733 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:37

  Bosstone написав:Это за что дарят?

Не знаю, но скорее всего рассылают тем людям, которые уже неоднократно открывали депозиты через Минфин.
Мне тоже такое прислали
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4437
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1330 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:58

  Bosstone написав:
  greenozon написав:Зображення

Это за что дарят?



Осінь вже нагадує про себе дощами, а ми нагадуємо про розіграш 20 000 грн по банку Піреус 😊 До 30.09 надсилайте підтвердження відкритого вкладу та вигравайте грошові подарунки! Правила участі читаємо тут.


А щоб ця осінь була по-справжньому затишною🍂, загортаємось у теплий картатий плед та насолоджуємось ще одним сюрпризом по банку Піреус!



▶ З 16.09 по 30.09 даруємо 200 грн. додатково до бонусу за промокодом:

KA10QOZ

(можна скопіювати)

◽ Вкажіть промокод KA10QOZ у новій заявці по банку Піреус до 30.09

◽ Відкрийте строковий депозит у відділенні банку

◽ Оформіть підтвердження депозиту у нас на порталі в тому місяці, в якому

він був відкритий (доки діє заявка)

◽ Отримайте бонус та +200 грн додатково протягом 32 днів
greenozon
 
Повідомлень: 12214
З нами з: 01.06.14
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1003 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 15:59

Важлива інформація для держателів кредитних карток

Шановні клієнти,
Задля убезпечення вас від зайвих витрат, Піреус Банк встановлює 0-й ліміт на перекази з кредитної картки на інші картки, починаючи з 25 жовтня 2021 року.
У разі необхідності, ви можете змінити ліміт, зателефонувавши до контакт-центру банку: 0 800 30 888 0.
Це пов’язано з тим, що деякі торговельні та сервісні організації проводять оплату за товари і послуги не як торгові операції, а як операції переказу з картку на картку (р2р).
Внаслідок чого, клієнт сплачує зайву комісію, а у разі розрахунку кредитними картками - списується комісія 5% + 15 грн.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1417
З нами з: 05.05.21
Подякував: 89 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:07

  Amethyst написав:Важлива інформація для держателів кредитних карток

Шановні клієнти,
Задля убезпечення вас від зайвих витрат, Піреус Банк встановлює 0-й ліміт на перекази з кредитної картки на інші картки, починаючи з 25 жовтня 2021 року.
У разі необхідності, ви можете змінити ліміт, зателефонувавши до контакт-центру банку: 0 800 30 888 0.
Це пов’язано з тим, що деякі торговельні та сервісні організації проводять оплату за товари і послуги не як торгові операції, а як операції переказу з картку на картку (р2р).
Внаслідок чого, клієнт сплачує зайву комісію, а у разі розрахунку кредитними картками - списується комісія 5% + 15 грн.


проще так, чем объяснить
тем более 5%+15 губа не дура конечно :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3136
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:11

Кажуть грузини банку хочуть купити
https://ubr.ua/finances/banking-sector/v-ukrainu-zajdut-srazu-tri-novykh-banka-horokhovskij-4009843
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38174
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:59

Re: Піреус Банк МКБ

Кто-то пользуется таким предложением?
— — —
Платіжна картка WINcard із кешбеком 2 % для нових клієнтів

https://piraeus-bank.com.ua/

https://www.piraeusbank.ua/ua/wincard_debit_card.html
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4053
З нами з: 08.03.18
Подякував: 467 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:44

MASolomko Перелік кодів МСС (Merchant Category Code) щодо яких не застосовуються Умови виплати CashBack
0763, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 4011, 4111, 4214, 4215, 4225, 4814,
4816, 4821, 4829, 4899, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5099,
5111, 5169, 5933, 5935, 5961-5969, 6010, 6012, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 6051, 6211, 6300, 6513, 6540,
7261, 7273, 7276, 7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7338, 7339, 7342, 7361, 7372, 7375, 7802, 7392, 7393, 7394,
7399, 7523, 7622, 7623, 7692, 7699, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641,
8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9405
stellassvitonline
 
Повідомлень: 143
З нами з: 08.10.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:28

Re: Піреус Банк МКБ

2% тут чистыми будут или нет?
vitaliy1111
 
Повідомлень: 184
З нами з: 14.01.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:02

vitaliy1111 нет. грязными
stellassvitonline
 
Повідомлень: 143
З нами з: 08.10.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 136137138139
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 16, 17, 18
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
178 82842
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 гру, 2021 11:54
lov2108
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5039, 5040, 5041
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50402 7105460
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 гру, 2021 11:49
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 10136, 10137, 10138
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
101371 13366120
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 гру, 2021 11:18
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.