Это за что дарят?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:37
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:58
Осінь вже нагадує про себе дощами, а ми нагадуємо про розіграш 20 000 грн по банку Піреус 😊 До 30.09 надсилайте підтвердження відкритого вкладу та вигравайте грошові подарунки! Правила участі читаємо тут.
А щоб ця осінь була по-справжньому затишною🍂, загортаємось у теплий картатий плед та насолоджуємось ще одним сюрпризом по банку Піреус!
▶ З 16.09 по 30.09 даруємо 200 грн. додатково до бонусу за промокодом:
KA10QOZ
(можна скопіювати)
◽ Вкажіть промокод KA10QOZ у новій заявці по банку Піреус до 30.09
◽ Відкрийте строковий депозит у відділенні банку
◽ Оформіть підтвердження депозиту у нас на порталі в тому місяці, в якому
він був відкритий (доки діє заявка)
◽ Отримайте бонус та +200 грн додатково протягом 32 днів
Додано: Суб 23 жов, 2021 15:59
Важлива інформація для держателів кредитних карток
Шановні клієнти,
Задля убезпечення вас від зайвих витрат, Піреус Банк встановлює 0-й ліміт на перекази з кредитної картки на інші картки, починаючи з 25 жовтня 2021 року.
У разі необхідності, ви можете змінити ліміт, зателефонувавши до контакт-центру банку: 0 800 30 888 0.
Це пов’язано з тим, що деякі торговельні та сервісні організації проводять оплату за товари і послуги не як торгові операції, а як операції переказу з картку на картку (р2р).
Внаслідок чого, клієнт сплачує зайву комісію, а у разі розрахунку кредитними картками - списується комісія 5% + 15 грн.
Додано: Нед 24 жов, 2021 13:07
проще так, чем объяснить
тем более 5%+15 губа не дура конечно
Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:11
Кажуть грузини банку хочуть купити
Додано: Сер 08 гру, 2021 17:59
Re: Піреус Банк МКБ
Кто-то пользуется таким предложением?
— — —
Платіжна картка WINcard із кешбеком 2 % для нових клієнтів
Додано: Чет 09 гру, 2021 10:44
MASolomko Перелік кодів МСС (Merchant Category Code) щодо яких не застосовуються Умови виплати CashBack
0763, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 4011, 4111, 4214, 4215, 4225, 4814,
4816, 4821, 4829, 4899, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5099,
5111, 5169, 5933, 5935, 5961-5969, 6010, 6012, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 6051, 6211, 6300, 6513, 6540,
7261, 7273, 7276, 7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7338, 7339, 7342, 7361, 7372, 7375, 7802, 7392, 7393, 7394,
7399, 7523, 7622, 7623, 7692, 7699, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641,
8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9405
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:28
Re: Піреус Банк МКБ
2% тут чистыми будут или нет?
Зараз переглядають цей форум: apostol і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|