Возможно заменит Б5, в связи с уменьшением КБ до 0,5% на то что раньше было 1%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 гру, 2021 13:11
Re: Піреус Банк МКБ
Додано: Чет 09 гру, 2021 13:42
Re: Піреус Банк МКБ
Там исключений полно, например, комуналка.
Додано: Чет 09 гру, 2021 22:57
Re: Піреус Банк МКБ
Прикольная банка.
Моментальная карта имеет лимит на расчеты всего 6тыс./день.
Увеличить нельзя никак!
Поэтому заказал именную. Ждать неделю.
Додано: Чет 09 гру, 2021 23:20
Додано: Чет 09 гру, 2021 23:37
Удаленно можно оформить карту, мало городов, где есть отделения этого банка ((
Додано: П'ят 10 гру, 2021 06:11
Re: Піреус Банк МКБ
Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:09
Додано: Сер 15 гру, 2021 22:13
Получил 2%КБ карту.
Но вот беда, ни одно приложение не запускается ни на одном смарте.
А наплодили они их надо сказать много - старые, новые, наши не наши, даже в отделении путаются какое нужно ставить.
В общем ушел без приложения
Киньте кто пользуется ссылку на актуальное приложение этого милого банка.
Додано: Сер 15 гру, 2021 22:35
веб:
все можна і через старий бачити, робити (там лише інші способи аутентифікації)
банк комфортний, але багато що документально ще робиться через відділення (і +, і - одночасно)
Додано: Сер 15 гру, 2021 23:26
Son of Sun
Оказалось приложение вылетает если на Андроиде включен "режим разработчика".
Маразм конечно, но оставлю тут, вдруг кому-то еще пригодится.
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