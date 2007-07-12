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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
60
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:11

Re: Піреус Банк МКБ

  vitaliy1111 написав:2% тут чистыми будут или нет?

Возможно заменит Б5, в связи с уменьшением КБ до 0,5% на то что раньше было 1%
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:42

Re: Піреус Банк МКБ

Там исключений полно, например, комуналка.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 22:57

Re: Піреус Банк МКБ

Прикольная банка.
Моментальная карта имеет лимит на расчеты всего 6тыс./день.
Увеличить нельзя никак!
Поэтому заказал именную. Ждать неделю.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 23:20

  Amid написав:Там исключений полно, например, комуналка.


пойдет разве что на продукты
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 23:37

Удаленно можно оформить карту, мало городов, где есть отделения этого банка ((
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 06:11

Re: Піреус Банк МКБ

  vovareuckij написав:Удаленно можно оформить карту...
Разве?
Выдача карты, вроде как, только в отделении банка.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:09

  cohan написав:
  Amid написав:Там исключений полно, например, комуналка.


пойдет разве что на продукты


а на АЗС?
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:13

Получил 2%КБ карту.
Но вот беда, ни одно приложение не запускается ни на одном смарте.
А наплодили они их надо сказать много - старые, новые, наши не наши, даже в отделении путаются какое нужно ставить.
В общем ушел без приложения :(
Киньте кто пользуется ссылку на актуальное приложение этого милого банка.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:35

  ВIВ написав:Получил 2%КБ карту.

Киньте кто пользуется ссылку на актуальное приложение этого милого банка.

https://play.google.com/store/apps/deta ... re.winbank

веб: https://winbank.ua/auth
все можна і через старий бачити, робити (там лише інші способи аутентифікації)

банк комфортний, але багато що документально ще робиться через відділення (і +, і - одночасно)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:26

Son of Sun
Оказалось приложение вылетает если на Андроиде включен "режим разработчика".
Маразм конечно, но оставлю тут, вдруг кому-то еще пригодится.
ВIВ
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