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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 00:03
ВIВ написав:Son of Sun
Оказалось приложение вылетает если на Андроиде включен "режим разработчика".
Маразм конечно, но оставлю тут, вдруг кому-то еще пригодится.
выше уже разбирали )) тоже так попал
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