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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 144
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
60
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 00:03

  ВIВ написав:Son of Sun
Оказалось приложение вылетает если на Андроиде включен "режим разработчика".
Маразм конечно, но оставлю тут, вдруг кому-то еще пригодится.


выше уже разбирали )) тоже так попал
cohan
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