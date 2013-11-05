RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Банк Таврика - БАНКРОТ

Банк Таврика - БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 82838485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Таврика - БАНКРОТ 3.2 5 315
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
75
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
107
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
64
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:26

finita la commedia

складено ліквідаційний баланс та подано документи для проведення державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Зважаючи на це, прийом клієнтів АТ «БАНК «ТАВРИКА» уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК «ТАВРИКА» припинено. http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... nk-tavryka
Всем спасибо за доверие))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1434
З нами з: 03.12.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 82838485
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4823, 4824, 4825
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48247 24446003
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 кві, 2018 15:10
Мизантрóп
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 1 ... 5391, 5392, 5393
Модератор » Вів 05 лис, 2013 10:51
53922 7505797
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 кві, 2018 12:27
BBC
Богуслав БАНКРОТ 1 ... 84, 85, 86
Модератор » Сер 21 гру, 2011 12:42
851 133459
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 12:20
kostya77
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12772)
07.04.2018 16:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.