Банк Таврика - БАНКРОТ

Зважаючи на це, прийом клієнтів АТ «БАНК «ТАВРИКА» уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК «ТАВРИКА» припинено.
Всем спасибо за доверие))
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:26
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складено ліквідаційний баланс та подано документи для проведення державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
Зважаючи на це, прийом клієнтів АТ «БАНК «ТАВРИКА» уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК «ТАВРИКА» припинено.
Всем спасибо за доверие))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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