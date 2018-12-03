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Банк Таврика - БАНКРОТ

Банк Таврика - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 82838485

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Банк Таврика - БАНКРОТ 3.2 5 315
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
75
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
107
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
64
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:26

finita la commedia

складено ліквідаційний баланс та подано документи для проведення державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Зважаючи на це, прийом клієнтів АТ «БАНК «ТАВРИКА» уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК «ТАВРИКА» припинено. http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... nk-tavryka
Всем спасибо за доверие))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 15:51

Да, таврика славно нагрелась на стариках, как и сберкасса СССР в своё время.
Последние полгода-год перед кончиной всех стариков и не только таврика уговаривала вместо обычных депо открывать деп сертификаты на предъявителя, которые не гарантировались Фондом. Народу попало - уйма, в то время писали что где-то в районе 600 млн. грн. В общем невооружённым взглядом видно, что дело там было не чисто. Писали ведь, что пред.правления даже дали условный срок
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:56

Ліквідацію завершено, юрособу ліквідовано

Відповідно до приписів частини 3 статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 28 листопада 2018 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис № 10741110050000723 про проведення державної реєстрації припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ТАВРИКА» (далі – АТ «БАНК «ТАВРИКА») як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.
Таким чином, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора АТ «БАНК «ТАВРИКА» припинено.
http://www.fg.gov.ua/not-paying/banky-l ... hnoi-osoby

Веселое было времечко, когда особо буйные в этой ветке рассказывали сногсшибательные истории о то, как легко и просто вернуть охуилиарды долларов продав коллекцию никчемных картин из залога или имущество КЮЗа :) Good nigt, sweet prince!
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:28

  Solar_simfi написав:Відповідно до приписів частини 3 статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 28 листопада 2018 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис № 10741110050000723 про проведення державної реєстрації припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ТАВРИКА» (далі – АТ «БАНК «ТАВРИКА») як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.
Таким чином, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора АТ «БАНК «ТАВРИКА» припинено.
http://www.fg.gov.ua/not-paying/banky-l ... hnoi-osoby

Веселое было времечко, когда особо буйные в этой ветке рассказывали сногсшибательные истории о то, как легко и просто вернуть охуилиарды долларов продав коллекцию никчемных картин из залога или имущество КЮЗа :) Good nigt, sweet prince!

Мав честь бути під ТА тут...вже забув цю банку першою зарізали чи ЕРДЕ?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:02

Квесторе_поверніться ЕРДЕ... Таврику замочили через неделю после выборов...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 08:33

Каких еще выборов?! Таврика крякнула в конце 12 года (ВА), в 13 году какие-то выборы разве были? Время тогда было спокойное, до Революции далеко, вот и развлекались люди, посмеиваясь над жадными страдальцами, накупившими никчемных бумажек aka депосертификаты на предъявителя Таврики и просто над мечтателями устраивавшими на ветке ежедневный бесплатный цирк в стиле "Как управлять Вселенной не привлекая внимания санитаров". Я еще в Симфере тогда жил, отлично помню свою первую ВА в жизни, еще 340 гривен оверфонда сгорело :mrgreen:
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:16

Solar_simfi Парламентские выборы на Украине 2012 года
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