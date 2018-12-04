Банк Таврика - БАНКРОТ

Зважаючи на це, прийом клієнтів АТ «БАНК «ТАВРИКА» уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК «ТАВРИКА» припинено.
Всем спасибо за доверие))
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:26
finita la commedia
складено ліквідаційний баланс та подано документи для проведення державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
Зважаючи на це, прийом клієнтів АТ «БАНК «ТАВРИКА» уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК «ТАВРИКА» припинено.
Всем спасибо за доверие))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 07 кві, 2018 15:51
Да, таврика славно нагрелась на стариках, как и сберкасса СССР в своё время.
Последние полгода-год перед кончиной всех стариков и не только таврика уговаривала вместо обычных депо открывать деп сертификаты на предъявителя, которые не гарантировались Фондом. Народу попало - уйма, в то время писали что где-то в районе 600 млн. грн. В общем невооружённым взглядом видно, что дело там было не чисто. Писали ведь, что пред.правления даже дали условный срок
Додано: Вів 04 гру, 2018 11:56
Ліквідацію завершено, юрособу ліквідовано
Відповідно до приписів частини 3 статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 28 листопада 2018 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис № 10741110050000723 про проведення державної реєстрації припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ТАВРИКА» (далі – АТ «БАНК «ТАВРИКА») як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.
Таким чином, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора АТ «БАНК «ТАВРИКА» припинено.
Веселое было времечко, когда особо буйные в этой ветке рассказывали сногсшибательные истории о то, как легко и просто вернуть охуилиарды долларов продав коллекцию никчемных картин из залога или имущество КЮЗа Good nigt, sweet prince!
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:28
Мав честь бути під ТА тут...вже забув цю банку першою зарізали чи ЕРДЕ?
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:02
Квесторе_поверніться ЕРДЕ... Таврику замочили через неделю после выборов...
Додано: Сер 05 гру, 2018 08:33
Каких еще выборов?! Таврика крякнула в конце 12 года (ВА), в 13 году какие-то выборы разве были? Время тогда было спокойное, до Революции далеко, вот и развлекались люди, посмеиваясь над жадными страдальцами, накупившими никчемных бумажек aka депосертификаты на предъявителя Таврики и просто над мечтателями устраивавшими на ветке ежедневный бесплатный цирк в стиле "Как управлять Вселенной не привлекая внимания санитаров". Я еще в Симфере тогда жил, отлично помню свою первую ВА в жизни, еще 340 гривен оверфонда сгорело
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:16
Solar_simfi грех смеяться над попавшими в беду стариками...
да и новейшую историю Украины не мешало бы подучить, имхо ...
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:26
Над чмошостью и жадностью не смеяться не возможно )) Накупить говна в виде депосертов на предъявителя, а потом строить в ветке форума феерические прожекты по возвращению вложенного в них шекеля, это очень смешно, поверьте.
КАРТИНЫ!!! КЮЗ!!! ЦЮПКО!!! ОТОБРАТЬ И ПОДЕЛИТЬ!!! Тема Таврики была - огонь И уж точно, все эти деятели, вроде MAVRODI, точно не были ни стариками, ни пенсионерами.
Про выборы-12 да, запамятовал, было дело. Даже гражданский долг исполнял.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:40
Solar_simfi
Дело не в жадности. Тогда еще не только старики, но даже молодые толком не знали, что такое Фонд и гарантированная сумма, что сертификаты на предъявителя и депозиты в золоте не защищаются. Чтобы в этом разбираться, надо иметь дома Интернет, читать материалы Фонда, посещать форумы вкладчиков и т.д. Все старики на это способны? А те девочки впаривали сертификаты, расписывали преимущества, но при этом ничего не говоря про отсутствие Фонда. Я один раз спас одного старика, прямо пристыдил ее, почему она не говорит ему про Фонд. Не знаю, дожала ли она его, когда я ушел....
Кстати, по такой же схеме (умалчивая об отсутствии Фонда) потом подловили массу людей, в основном опять-таки стариков, с "инвестициями" в Михайловском.
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:45
Зря вы так о стариках... Вы почитайте пост Кассандры выше Она истину пишет... меня лично наш нач. отделения очень плотно пыталась уговорить на этот сертификат, завлекая повышенным процентом... но когда услышала от меня вопрос: этот серт гарантируется фондом? - сразу отстала и перевёла разговор на другую тему... но я то был в курсе, а старики? им сказали, что денег больше (не объяняя ничего) - они и повелись... для них лишняя копейка к пенсии всегда была ко двору...
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