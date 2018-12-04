Банк Таврика - БАНКРОТ

Додано: Чет 06 гру, 2018 17:40

Solar_simfi

Дело не в жадности. Тогда еще не только старики, но даже молодые толком не знали, что такое Фонд и гарантированная сумма, что сертификаты на предъявителя и депозиты в золоте не защищаются. Чтобы в этом разбираться, надо иметь дома Интернет, читать материалы Фонда, посещать форумы вкладчиков и т.д. Все старики на это способны? А те девочки впаривали сертификаты, расписывали преимущества, но при этом ничего не говоря про отсутствие Фонда. Я один раз спас одного старика, прямо пристыдил ее, почему она не говорит ему про Фонд. Не знаю, дожала ли она его, когда я ушел....

Кстати, по такой же схеме (умалчивая об отсутствии Фонда) потом подловили массу людей, в основном опять-таки стариков, с "инвестициями" в Михайловском.