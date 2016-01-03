Налогообложение физ. лица после продажи акций

Додано: Сер 20 чер, 2018 12:46

Камикадзе написав: la9

Верить письмам налоговой это моветон



В обоснование своих выводов они ссылаются на пп.168.1.3

Лист ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14:

Водночас, якщо згідно з нормами розділу IV Кодексу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати[/b], але не є звільненими від оподаткування[/b], платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку (п.п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Инвестиционный доход и проценты по ОВГЗ освобождены от налогообложения НДФЛ, а ВС удерживает налоговый агент - из п.п.168.1.3 следует, что плательщик не обязан подавать декларацию при получении доходов от ОВГЗ.



Обратимся к первоисточнику Налоговому кодексу Украины



Декларирование инвестиционного дохода регулируется п.п.170.2.2 ПКУ (на который налоговая почемуто не ссылается в этом письме, хотя эта норма является специальной для инвестдоходов ):

170.2.2

...

Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.

170.2.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу:

...

б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктами 165.1.40 та 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.

п.п. 165.1.52: інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць.

Таким образом, получение инвестиционной прибыли от операций с ОВГЗ не включется в месячный доход (пп.165.1.5), не включается в годовой доход (пп.170.2.8 ПКУ) и не влечет обязанности подавать декларацию, так как является исключением из правила (пп.170.2.2)



ПС. Отсутствие обязанности декларировать не лишает права задекларировать эти доходы. Желаете - декларируйте, легче будет подтверждать источники происхождения доходов при крупных покупках и расходах Верить письмам налоговой это моветонВ обоснование своих выводов они ссылаются на пп.168.1.3Инвестиционный доход и проценты по ОВГЗ освобождены от налогообложения НДФЛ, а ВС удерживает налоговый агент - из п.п.168.1.3 следует, что плательщик не обязан подавать декларацию при получении доходов от ОВГЗ.Обратимся к первоисточнику Налоговому кодексу УкраиныДекларирование инвестиционного дохода регулируется п.п.170.2.2 ПКУ (на который налоговая почемуто не ссылается в этом письме, хотя эта норма является специальной для инвестдоходов):Таким образом, получение инвестиционной прибыли от операций с ОВГЗ не включется в месячный доход (пп.165.1.5), не включается в годовой доход (пп.170.2.8 ПКУ) и не влечет обязанности подавать декларацию, так как является исключением из правила (пп.170.2.2)ПС. Отсутствие обязанности декларировать не лишает права задекларировать эти доходы. Желаете - декларируйте, легче будет подтверждать источники происхождения доходов при крупных покупках и расходах

165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

...

165.1.2. сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на державні цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику

...

165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць;

1.7. Звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.

1.4. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 цього Кодексу

1.5. Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи, визначені у статті 171 цього Кодексу.

168.1.1. Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок

171.2. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є:



а) податковий агент - для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні;



б) платник податку - для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.

176.1. Платники податку зобов'язані:



в) подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами цього розділу таке подання є обов'язковим.

179.2. Відповідно до цього розділу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:



від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;



виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;

Немного подправлю. Вы указали только инвест прибыль по НДФЛ...Различаем понятия - Проценты (купонный доход) и Инвестиционная прибыль; налоги - НДФЛ и ВС.По НДФЛ смотрим ст. 165:Т.е., по НДФЛ всё понятно - изначально даже не включаются в доход, а соответственно - не облагаются.По ВС смотрим п. 1.7 п.16-1 подраздела 10 раздела XXт.е. - проценты и инвест прибыль облагаются ВСДалее - как уплачивается. Смотрим все тот же раздел, п. 16-1:теперь ст. 168:т.е. уплачивает торговеци ст. 171:т.е. - отвечает торговецТеперь - декларированиевипадків, прямо передбачених цим розділом, для ВС по доходу в виде %% от ОВГЗ я не нашел.Я понимаю, что декларацию подавать не обязан, но право имею такое, здесь соглашусь с Вами