Налогообложение физ. лица после продажи акций

В обоснование своих выводов они ссылаются на пп.168.1.3
Лист ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14: Водночас, якщо згідно з нормами розділу IV Кодексу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати[/b], але не є звільненими від оподаткування[/b], платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку (п.п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).
Инвестиционный доход и проценты по ОВГЗ освобождены от налогообложения НДФЛ, а ВС удерживает налоговый агент - из п.п.168.1.3 следует, что плательщик не обязан подавать декларацию при получении доходов от ОВГЗ.
Обратимся к первоисточнику Налоговому кодексу Украины
Декларирование инвестиционного дохода регулируется п.п.170.2.2 ПКУ (на который налоговая почемуто не ссылается в этом письме, хотя эта норма является специальной для инвестдоходов ):
170.2.2 ... Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.
170.2.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу: ... б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктами 165.1.40 та 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.
п.п. 165.1.52: інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць.
Таким образом, получение инвестиционной прибыли от операций с ОВГЗ не включется в месячный доход (пп.165.1.5), не включается в годовой доход (пп.170.2.8 ПКУ) и не влечет обязанности подавать декларацию, так как является исключением из правила (пп.170.2.2)
ПС. Отсутствие обязанности декларировать не лишает права задекларировать эти доходы. Желаете - декларируйте, легче будет подтверждать источники происхождения доходов при крупных покупках и расходах
Камикадзе написав:la9 Верить письмам налоговой это моветон
В обоснование своих выводов они ссылаются на пп.168.1.3
Лист ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14: Водночас, якщо згідно з нормами розділу IV Кодексу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати[/b], але не є звільненими від оподаткування[/b], платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку (п.п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).
Инвестиционный доход и проценты по ОВГЗ освобождены от налогообложения НДФЛ, а ВС удерживает налоговый агент - из п.п.168.1.3 следует, что плательщик не обязан подавать декларацию при получении доходов от ОВГЗ.
Обратимся к первоисточнику Налоговому кодексу Украины
Декларирование инвестиционного дохода регулируется п.п.170.2.2 ПКУ (на который налоговая почемуто не ссылается в этом письме, хотя эта норма является специальной для инвестдоходов ):
170.2.2 ... Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.
170.2.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу: ... б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктами 165.1.40 та 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.
п.п. 165.1.52: інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць.
Таким образом, получение инвестиционной прибыли от операций с ОВГЗ не включется в месячный доход (пп.165.1.5), не включается в годовой доход (пп.170.2.8 ПКУ) и не влечет обязанности подавать декларацию, так как является исключением из правила (пп.170.2.2)
ПС. Отсутствие обязанности декларировать не лишает права задекларировать эти доходы. Желаете - декларируйте, легче будет подтверждать источники происхождения доходов при крупных покупках и расходах
Немного подправлю. Вы указали только инвест прибыль по НДФЛ... Различаем понятия - Проценты (купонный доход) и Инвестиционная прибыль; налоги - НДФЛ и ВС. По НДФЛ смотрим ст. 165:
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: ... 165.1.2. сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на державні цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику ... 165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць;
Т.е., по НДФЛ всё понятно - изначально даже не включаются в доход, а соответственно - не облагаются.
По ВС смотрим п. 1.7 п.16-1 подраздела 10 раздела XX
1.7. Звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.
т.е. - проценты и инвест прибыль облагаются ВС Далее - как уплачивается. Смотрим все тот же раздел, п. 16-1:
1.4. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 цього Кодексу 1.5. Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи, визначені у статті 171 цього Кодексу.
теперь ст. 168:
168.1.1. Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок
т.е. уплачивает торговец
и ст. 171:
171.2. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є:
а) податковий агент - для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні;
б) платник податку - для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.
т.е. - отвечает торговец
Теперь - декларирование
176.1. Платники податку зобов'язані:
в) подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами цього розділу таке подання є обов'язковим.
179.2. Відповідно до цього розділу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;
випадків, прямо передбачених цим розділом, для ВС по доходу в виде %% от ОВГЗ я не нашел. Я понимаю, что декларацию подавать не обязан, но право имею такое, здесь соглашусь с Вами
Камикадзе написав: Инвестиционный доход и проценты по ОВГЗ освобождены от налогообложения НДФЛ, а ВС удерживает налоговый агент - из п.п.168.1.3 следует, что плательщик не обязан подавать декларацию при получении доходов от ОВГЗ.
Немного подправлю. Вы указали только инвест прибыль по НДФЛ... Различаем понятия - Проценты (купонный доход) и Инвестиционная прибыль; налоги - НДФЛ и ВС.
Я понимаю, что декларацию подавать не обязан, но право имею такое, здесь соглашусь с Вами
Я различаю инвестиционную прибыль и проценты; НДФЛ и ВС - вы просто невнимательно читали Рад что наши выводы полностью совпали
ПС. Специальная норма имеет приоритет над общими, поэтому при доказывании необязательности декларирования инвестиционной прибыли от продажи ОВГЗ для целей НДФЛ нужно ссылаться на специальную норму 170.2.2.
Камикадзе написав:Рад что наши выводы полностью совпали
ПС. Специальная норма имеет приоритет над общими, поэтому при доказывании необязательности декларирования инвестиционной прибыли от продажи ОВГЗ для целей НДФЛ нужно ссылаться на специальную норму 170.2.2.
По поводу общей/специальной в контексте инвест прибыли для ндфл - пожалуй, соглашусь... Хотя, очень не исключаю, что юрист-теоретик, который защитил кандидатскую по теме "толкование правовых норм" развел бы сейчас бурную дискуссию и, вполне может быть, доказал бы иное... но то такое... В НКУ нет спец нормы по %% - поэтому обосновывал так, по своему... Правило "специальная норма превалирует над общей" применялось бы, если бы мы увидели противоречие в приведенных нормах и сделали противоположное заключение... Но это все трепология
Куда больше меня заинтересовала иная позиция:
При цьому, банківські установи, які надають послуги професійного торговця цінними паперами, при здійсненні операцій з такими цінними паперами та/або здійснюють виплати процентів, як обслуговуючі банки, не є податковими агентами та не виконують функцій, визначених п. 176.2 ст. 176 ПКУ. Фізичні особи, що отримують визначені вище доходи, зобов’язані самостійно подати річну декларацію про майновий стан і доходи у встановленому порядку та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначені в поданих ними податкових деклараціях.