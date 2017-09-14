Додано: Суб 25 жов, 2025 17:59

Айтишники, например, имеют высокие зарплаты, конечно, не за счёт села. Но за счёт села и низких цен, они здесь чувствуют себя богачами (и являются ими), хотя в Европе были бы просто обеспеченными людьми





30 лет выходила и вдруг перестала?



Айтішники так айтішники. Давайте про них.1. Їжа, яку вони їдять, вже все частіше дорожча ніж у сусідній Польщі. Бо (за винятком Флаймана який конкурує з сороками в міському парку за горіхи-паданки) їдять вони часто європейську їжу. А за український помідор чи яблуко платять більше чим воно коштує в Польщі.2. Дружини айтішників роблять «ногтікі-реснічкі» у ще вчора сільської дівчинки Оксани , яка сьогодні покоряє місто, а ремонтують авто у Миколи з того ж самого села. І завдяки зарплаті цього айтішника оці вчора сільські хлопці утримаються в місті.Гроші всі крутяться в місті. І до грошей з сіл їде молодь.Хтось їде щоб прибирати в квартирі заможного містянина, хтось щоб в Джамп-парку розважати його дітей.Так само моряки, які заводять валюту.Вся логістика всіх експортних товарів і послуг у містах.Ви ж правда не думаєте, що фермер , який створив початковий продукт (зерно соняшника) сам по собі це зробив, продав, без участі міста? Чи може участь міста нікчемна? А хто йому привіз насіння, добрива з-за кордону? Хто домовлявся за ці контракти? Він сам, чи менеджери в містах?Я зараз кажу такі очевидні речі , що мені навіть лінь.А що поробиш. Але ж це факт? Ви ж буваєте за кордоном, хіба не бачите?