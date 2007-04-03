усі форекасти суттєво покращено - у вище по очікуваному росту ВВП, інфляції, % ставках - нижче по безробіттю
Long Live USD !
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 бер, 2018 20:17
саме рішення на +0,25% (до 1,75%) та економічні прогнози комітету по ставках ФРС мають подіяти заспокійливо на ведмедиків по баксу
усі форекасти суттєво покращено - у вище по очікуваному росту ВВП, інфляції, % ставках - нижче по безробіттю
Long Live USD !
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:17
продаж AUD/CAD & NZD/CAD
реалізація хоч однієї такої ідеї упродовж 1-3 місяці і є ціллю торгівлі :
усі аргументи на продаж AUD & NZD проти CAD спрацювали.
ось чому не варто метушитися, поспіхом застрибувати у ринок, не розуміючи курсових драйверів, а ще постійно боючись щось не встигнути
добрі трейди треба аналізувати та вичікувати.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:11
навчальний матеріал - приклад графчного аналізу GBP/CAD
ідентифікація розвороту низхідного тренду на денних інтервалах :
після утримання важливих довгострокових циклічних мінімумів біля 1,5764 (позначено двома першими чорними колами) та подоланням реакційного максимума у ІІ кварталі 2017 року (великий синій еліпс) технічний аналіз накладав ЗАБОРОНУ на продаж
підгрунтя розвороту обговорювалося - взаємне намагання Британії та Євросоюзу досягти угоди лайт-Брекзіту із збереженням статус-кво та значний потенціал росту % ставок по фунту внаслідок грядущої нормалізації монетарної політики Банком Англії
далі справа була за пошуком робочого патерну на вхід у довжину за схожим принципом : оновлення контрольного максимуму - корекційний відкат = купівля від лінії шиї перевернутого Г-і-П-у (Голова та Плечі)
затяжний Up-тренд тривав 7 місяців та 25 великих фігур
увесь цей час статистика була на боці покупців, тому усі контр-трендові спроби зайти на продаж були помилковими
досягнення 50%-корекції довгострокового низхідного тренду викликало відповідну рефлекторну реацію гравців, а саме фіксинг прибуткових лонгів та переворот на продаж :
наскільки тимчасовим та глибоким виявиться перехід до корекції покаже тільки час, але відтепер варто шукати тактичний шорт із зрозумілим стопом над локальними максимумами аби відіграти повноцінну корекцію
після оновлення недавніх хаїв знову розвертатимося до торгівлі по висхідному тренду, як тільки кобель відвоєю собі втрачену ініціативу після очікувано голубиного засідання БА.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:11
ЛОБ
Шикарный материал!
Вы не возражаете, если я попытаюсь сделать пошаговый анализ Вашей модели?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:52
vovan_prm
ви вільні робити з викладеними малюночками що завгодно
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:51
USD/CHF
В продолжение.
Вход в точке 1 не состоялся
Как и планировал, после обновления максимума, удалось зайти на коррекции в точке 2. Стоп расположен чуть ниже поддержки/сопротивления 0,9425.
Неделя закрылась выше 55-дневной средней.
Если предполагаемый рост состоится, ожидаю отскока в районе точки 3.
Там есть сопротивление, усиленное 200-дневной средней и соответствует уровню коррекции 61,8% предыдущего даун-тренда.
В точке 4 стоит присмотреться к догрузке. Возможно удастся зайти с коротким стопом. Поддержки/сопротивления соответствуют уровню коррекции 50,0% предыдущего даун-тренда.
Еще к догрузке стоит присмотреться при закрытии выше 200-дневной средней. Главное найти где спрятать стопы.
В точке 5 стоит снять прибыль и присмотреться к возможно ли обновление максимумов.
Буду признателен за критику.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
реклама
|