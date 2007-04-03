усе ще в межах низхідної тенденції. але занадто голубині очікування щодо запровадження ЄЦБ нового раунду QE.3 залишають простір для закриття шортів по факту засідання 12/09
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:38
EUR/USD, h4+h1 :
усе ще в межах низхідної тенденції. але занадто голубині очікування щодо запровадження ЄЦБ нового раунду QE.3 залишають простір для закриття шортів по факту засідання 12/09
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:12
Re: Валютный рынок в мире
Там новая аналитика вышла на месяц от Корженевского -
кто что считает? Фунт посыпется?
Додано: Сер 04 вер, 2019 10:13
Динамика курсов валют стран СНГ и Восточной Европы, доллара и нефти в августе 2019-го. Диаграммы
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:33
1,1020
маємо +1 велику фігуру з вчорашніх лоїв біля 1,0925
для не помітної оку пересічного гравця-інтрадейшика зміни тенденції на висхідну єврику потрібно закріпитися вище 1,1014
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 09 вер, 2019 08:56
щодо EUR/USD
слабка висхідна короткострокова тенденція проти ширшого низхідного тренду :
може так статися, що Єврик "нагодує" і бичків - і ведмедиків ))
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 12 вер, 2019 14:29
щодо EUR/USD
1,0970 - тактичний лонг по ринку, стоп під недавнім мінімумом
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:26
1,1050 після удару до 1,0927
вимальовується подвійне денце з повтором мінімумів від 03/09
відтепер увага гравців має зміститися на засідання ФРС 18/09
на якому очікується друге послідовне урізання % ставки по федеральних фондах
- і це на тлі прсикорення базової (core СРІ) інфляції до 2,4% річних (свіжа відсьогодні стата за Серпень)
чіткий негатив для бакса.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:26
1,1085 - фіксинг від тижневої контрольної зони
швидкі гроші варто забирати зі столу казино "форекс"
на тижні шукатиму як перезайти в лонг з відкату
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
|