RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 675676677678
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:48

контрольний максимум 1,1110 перебили - спокійно стаємо у довжину
стоп можна розташувати або під локальним мінімумом дня 1,1084
або під мінімумами 20/12/19 біля 1,1065

саме короткий та збалансований стоп є запорукою спокою трейдера
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10046
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 01:44

  ЛОБ написав: є запорукою спокою трейдера

скажите , а через кого какой банк или брокера можно торговать безопасно в украине ? как вы например
serp6769
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 22.10.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:09

serp6769

здається державний Укргазбанк надавав послуги маржинальної торгівлі форекс, але моніторинг 2-х річної давнини вказував на безнадійне відставання у якості послуг (обмежений перелік інструментів, розширені своп-пункти при перенесенні позицій, тощо)

насправді професійний трейдінг висуває декілька важливих вимог безпосередньо до брокера, не дотримання яких призводить до виникнення високих системних ризиків.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10046
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:24

подальше звуження спреду між 10-ти річками США та ФРН підтримує негативні очікування й по баксу - він втрачатиме й надалі чи не єдину свою перевагу "carry trade" на порівняно вищих % ставках :

https://invst.ly/phfba
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10046
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:09

  ЛОБ Додано: Чет 21 лис, 2019 11:26 написав:подальше звуження різниці у % довгострокових ставках поміж USD vs EUR має забезпечити помірне відновлення курсу Євро :

https://imgur.com/gallery/dTpIh3D

імовірно 4-те урізання у циклі коригування Федрезервом ставок нижче - у грудні чи в березні ? - сигналізуватиме навіть впертим доляровим бичкам, що треба пакувати валізи

загальновідомо, що саме довгострокові % ставки є надійним та сталим курсовим чинником динаміки курсів валют на тривалому горизонті.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10046
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 675676677678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, quest і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 3504, 3505, 3506
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
35054 182545271
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:04
proftpd66
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1653, 1654, 1655
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16546 2043068
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:04
Козак-характерник
Валютный юмор 1 ... 15, 16, 17
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
168 284854
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2019 15:45
Libo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.