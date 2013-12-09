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Онлайн покупки зарубежом.
Доставка в Украину.

Онлайн покупки зарубежом. Доставка в Украину.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2014 12:24

RusBid.com Заказывала очень много из сайта roobay.com.ua/. Последний раз для ребёнка конструктор из США пришёл. Нравится качество товаров из Америки, поэтому заказываю от туда.
Мармеладка
 
 
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2016 23:22

viabox

хочу оставить отзыв о службе доставки viabox

Доставляют быстро и качественно. Одно из главных преимуществ - делают фото и переупаковку бесплатно. Служба поддержки отвечает очень быстро (максимум 12 часов) Вообщем, я доволен и рекомендую
maslennikov4work
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2017 21:16

Re: Онлайн покупки зарубежом. Доставка в Украину.

  maslennikov4work написав:Доставляют быстро и качественно. Одно из главных преимуществ - делают фото и переупаковку бесплатно. Служба поддержки отвечает очень быстро (максимум 12 часов) Вообщем, я доволен и рекомендую


Я как-то хотел заказать через них велосипед горный, сайт мне показался слишком сложным и доставка все таки дороговата.
cryingcat
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Повідомлення Додано: Чет 13 кві, 2017 16:36

Re: Онлайн покупки зарубежом. Доставка в Украину.

Заказываю с забугорных сайтов уже давно. Начиная от одежды до лекарств. Последний раз заказывал онлайн недавно с сайта ихерб (США). Понравилось, что появилась возможность оплаты с приватовской карточки. Плюс бесплатная доставка с помощью сервисов новой почты и почтоматов приват банка. очень удобно и быстро. Так что, потихоньку развиваемся в этом направлении.
demotionscribe
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 16:54

Скоро все эти покупки прикрутят.....к сожалению.
AndrewNor
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:57

Заказывали куклу дочери по акции. Кукла стоила 150 грн, но за доставку ещё 150грн. В итоге 300 грн. У нас можно было купить такую же куклу дешевле, ну правда не оригинал Барби.
JenyaBond
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:58

Я в последнее время уже с телефона захожу, у меня что-то с ноутбуков, ужасно все тормозит, на форум зайти не реально. Я уже подумываю о том чтобы купить новый, так как я своего старичка покупала еще в 2009 году, может кто помочь с выбором?
csgo_expertt
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:06

Re: Онлайн покупки зарубежом. Доставка в Украину.

Мне никогда ничего не доходило из заграничных покупок, поэтому я отказалась от этого дела.
Genicent
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:19

Re: Онлайн покупки зарубежом. Доставка в Украину.

А помогите разобраться пожалуйста, если ли смысл покупать смартфон на алиэкспресс или лучше его купить у нас. Интересует телефончик Huawei P20 Pro 2018. На Алиэкспресс у него такие цены
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=202001195&initiative_id=AS_20190623021442&isPremium=y&SearchText=huawei+p20+pro

У нас получаеться что дороже стоит:
https://stylus.ua/smartfony/lineyka:p20-pro_proizvoditel:huawei/

Разница где-то в 3-4 тысячи гривень. С такой посылки нужно платить пошлину какую-то и сколько будет стоить доставка. Если заказать с Али, то будут проблемы с подключением к сетям, у нас, в Украине? И вообще стоит такая "афера" свечь?:)
Laven
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 00:02

  Laven написав:А помогите разобраться пожалуйста, если ли смысл покупать смартфон на алиэкспресс или лучше его купить у нас. Интересует телефончик Huawei P20 Pro 2018. На Алиэкспресс у него такие цены
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=202001195&initiative_id=AS_20190623021442&isPremium=y&SearchText=huawei+p20+pro

У нас получаеться что дороже стоит:
https://stylus.ua/smartfony/lineyka:p20-pro_proizvoditel:huawei/

Разница где-то в 3-4 тысячи гривень. С такой посылки нужно платить пошлину какую-то и сколько будет стоить доставка. Если заказать с Али, то будут проблемы с подключением к сетям, у нас, в Украине? И вообще стоит такая "афера" свечь?:)

Еще неделю и будет пошлина с товаров начиная от 100 евро.
Вероятность попасть на нее есть и не маленькая.
Если смотреть на китайца, то чем рисковать на таком дорогом товаре, то лучше уж купить здесь, в том же кокосе и у т.п. продавца, да и с гарантией годовой от их магаза, чем влететь на бабло.
EKO
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