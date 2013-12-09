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Онлайн покупки зарубежом.
Доставка в Украину.

Онлайн покупки зарубежом. Доставка в Украину.
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:58

  EKO написав:Если смотреть на китайца, то чем рисковать на таком дорогом товаре, то лучше уж купить здесь, в том же кокосе и у т.п. продавца, да и с гарантией годовой от их магаза, чем влететь на бабло.


А какой механизм обложения пошлиной? Телефон же идет простой посылкой, как таможня определит его стоимость?
Laven
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:03

  Laven написав:
  EKO написав:Если смотреть на китайца, то чем рисковать на таком дорогом товаре, то лучше уж купить здесь, в том же кокосе и у т.п. продавца, да и с гарантией годовой от их магаза, чем влететь на бабло.


А какой механизм обложения пошлиной? Телефон же идет простой посылкой, как таможня определит его стоимость?

Ну китаец обычно охотно занижает стоимость, может и 50 и 90 дол написать на коробке, как скажете сами.
Но, теоретически, могут во время таможенной очистки и вскрыть для проверки и, затем, сами оценить стоимость по модели. Особенно, если доставка пойдет через Новую Почту. Они за такими вещами были замечены ранее. Это уже лотерея с большим шансом на бинго :mrgreen:
EKO
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