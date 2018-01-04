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Аренда квартир
посуточно, ваш опыт.

Аренда квартир посуточно, ваш опыт.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2009 11:47

Есть и плохие и хорошие отзывы.
Один из наших сотрудников в прошлом году женился и хотел на сутки снять квартиру в центре, обратился по нету в компанию, они взяли предоплату и предложили несколько вариантов на выбор, того варинта который ему понравился по фоткам посмортеть не смог (он якобы, или на самом деле был занят). Но фтоки понравились и он забронировал на определенный день, но все равно договорился о просмотре. Просмотр состоялся через несколько дней, он был в шоке, явно фотки делали сразу после ремонта а квартира была в ужасном состоянии, естественно он отказался, ему сразу же пообещали что-то подобрать, но в течении несколько дней так и не подобрали, и денег не вернули.
Правда через несколько дней другое агенство предложило несколько вариантов, все показали и он снял то что ему понравилось.
выводы: как и везде в этом бизнесе есть кидалы, и есть нормальные фирмы, по моему мнению лучше обращаться в те фирмы где есть рекомендации от друзей и знакомых.
BGT consulting
 
 
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2009 23:07

это то реклама? или как это понимать?
Nekayadama
 
 
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2009 11:11

Це стьоб, навів як приклад елітного ринку для мажорів та 'их родителей'.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2014 11:43

Re: Аренда квартир посуточно, ваш опыт.

Была за границей и надо было возвращаться через Киев. Звонить по объявлениям не могла - роуминг, а в гостинице дорого. Снимала через dobovo . com (без пробелов) - выбрала дату, оплатила - как в интернет-магазине. Квартира фоткам соответствовала, горячая вода, вайфай - все было. Правда не очень удобная кровать была, но в целом все ок.
mari_voyka
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 22:40

ТупУм Повністю згідний,але для того,щоб дзвонили потрібно розміщатися хоча б на перших 3 сайтах в топі
if_ua_00
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 22:10

AleXXB Якщо один бойлер на квартири,то підкрутіть його на максимум.І він не має шуміти
if_ua_00
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:00

mari_voyka такі сайти "посередники" беруть 10-15% комісії зверху,але якщо немає можливості дзвонити на пряму до власника,тоді ок
А якщо здаєте вже декілька квартир подобово,як я у Івано-Франківську,то можна створити вже всій сайт на безплатних конструкторах і просувати його + клієнтам зручно скидати посилання з усіма квартирами,важливо,щоб у url були ключові слова,як у мене https://www.podobovo-ivano-frankivsk.com/nomera/
if_ua_00
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