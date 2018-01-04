Аренда квартир посуточно, ваш опыт.

Додано: П'ят 18 гру, 2009 11:47

Есть и плохие и хорошие отзывы.

Один из наших сотрудников в прошлом году женился и хотел на сутки снять квартиру в центре, обратился по нету в компанию, они взяли предоплату и предложили несколько вариантов на выбор, того варинта который ему понравился по фоткам посмортеть не смог (он якобы, или на самом деле был занят). Но фтоки понравились и он забронировал на определенный день, но все равно договорился о просмотре. Просмотр состоялся через несколько дней, он был в шоке, явно фотки делали сразу после ремонта а квартира была в ужасном состоянии, естественно он отказался, ему сразу же пообещали что-то подобрать, но в течении несколько дней так и не подобрали, и денег не вернули.

Правда через несколько дней другое агенство предложило несколько вариантов, все показали и он снял то что ему понравилось.

выводы: как и везде в этом бизнесе есть кидалы, и есть нормальные фирмы, по моему мнению лучше обращаться в те фирмы где есть рекомендации от друзей и знакомых.