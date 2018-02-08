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Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лис, 2019 19:58
mirumcomua написав:
Остерегалась обращаться к частным агентам недвижимости в помощи покупки квартиры, но то как провел легко сделку Юрий, осталась очень довольна. Знающий реэлтор. Рекомендую.
Кому і навіщо????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Нед 10 лис, 2019 18:19
Frant написав: mirumcomua написав:
Остерегалась обращаться к частным агентам недвижимости в помощи покупки квартиры, но то как провел легко сделку Юрий, осталась очень довольна. Знающий реэлтор. Рекомендую.
Кому і навіщо????
Это отзыв о моей работе,я старался.Сложно не было: принял деньги и уехал.Клиент внезапно скончался от сердечного приступа на следующий день.Обращайтесь,всегда рад помочь,с благодарностью,Юрий.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Мизантрóп
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