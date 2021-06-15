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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 388389390391

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:29

Фішки-плюшки бонуси від мінфіну і банку
(і для пенсіонерів також)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/1374- ... -depozity/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:04

  greenozon написав:Фішки-плюшки бонуси від мінфіну і банку
(і для пенсіонерів також)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/1374- ... -depozity/


11% годовых сделали, от 10 мес
cohan
 
Повідомлень: 1962
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 22:57

Підкажіть, як банк долари віддає, потрібно робити предзамовлення чи ні??? Якими куп'юрами віддають, як правило, зараз плюшки під 3% дають, порадьте, що робити?
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 23:24

  melkh написав:Підкажіть, як банк долари віддає, потрібно робити предзамовлення чи ні??? Якими куп'юрами віддають, як правило, зараз плюшки під 3% дають, порадьте, що робити?

Мелочь до 100 баксов (зеленые) не дают вообще, начальник после скандала сам пошел менять в обменку по 50, все что меньше гривной.
Может зависит от региона, но факт свежий.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 00:16

  melkh написав:Підкажіть, як банк долари віддає, потрібно робити предзамовлення чи ні??? Якими куп'юрами віддають, як правило, зараз плюшки під 3% дають, порадьте, що робити?

Вам сами позвонят, главное на месте купюры проверяйте, потом никому ничего не докажите
E4q50555
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:42

  ruvex написав:
  melkh написав:Підкажіть, як банк долари віддає, потрібно робити предзамовлення чи ні??? Якими куп'юрами віддають, як правило, зараз плюшки під 3% дають, порадьте, що робити?

Мелочь до 100 баксов (зеленые) не дают вообще, начальник после скандала сам пошел менять в обменку по 50, все что меньше гривной.
Может зависит от региона, но факт свежий.
Вчера в Киеве на Хмельницкого десятку зажали - сказали последняя, для самых кипишливых клиентов - пришлось забирать гривной)) Из зелени в наличии были только сотки.
На принос там дико переборчивая начальница кассы, мало где с таким пристрастием изучают наличку - и таки некоторые сотки отказываются брать
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:45

  melkh написав:Підкажіть, як банк долари віддає, потрібно робити предзамовлення чи ні??? Якими куп'юрами віддають, як правило, зараз плюшки під 3% дають, порадьте, що робити?

Я могу сказать только про отделение в Киеве на Печерске, ул. Алмазова д.4
Выдают, как правило, сотками.
Но у меня вообще нет проблем с выдачей валюты в Меге, т.к. я уже несколько лет тупо переоформляю вклады на новый срок.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:51

  lubopytnaya написав:
  melkh написав:Підкажіть, як банк долари віддає, потрібно робити предзамовлення чи ні??? Якими куп'юрами віддають, як правило, зараз плюшки під 3% дають, порадьте, що робити?

Я могу сказать только про отделение в Киеве на Печерске, ул. Алмазова д.4
Выдают, как правило, сотками.
Но у меня вообще нет проблем с выдачей валюты в Меге, т.к. я уже несколько лет тупо переоформляю вклады на новый срок.


Ребята, может есть кто-то из Хмельницкого, интересует этот город, спс.
melkh
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