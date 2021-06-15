melkh написав:Підкажіть, як банк долари віддає, потрібно робити предзамовлення чи ні??? Якими куп'юрами віддають, як правило, зараз плюшки під 3% дають, порадьте, що робити?
Мелочь до 100 баксов (зеленые) не дают вообще, начальник после скандала сам пошел менять в обменку по 50, все что меньше гривной. Может зависит от региона, но факт свежий.
Вчера в Киеве на Хмельницкого десятку зажали - сказали последняя, для самых кипишливых клиентов - пришлось забирать гривной)) Из зелени в наличии были только сотки. На принос там дико переборчивая начальница кассы, мало где с таким пристрастием изучают наличку - и таки некоторые сотки отказываются брать
melkh написав:Підкажіть, як банк долари віддає, потрібно робити предзамовлення чи ні??? Якими куп'юрами віддають, як правило, зараз плюшки під 3% дають, порадьте, що робити?
Я могу сказать только про отделение в Киеве на Печерске, ул. Алмазова д.4 Выдают, как правило, сотками. Но у меня вообще нет проблем с выдачей валюты в Меге, т.к. я уже несколько лет тупо переоформляю вклады на новый срок.
melkh написав:Підкажіть, як банк долари віддає, потрібно робити предзамовлення чи ні??? Якими куп'юрами віддають, як правило, зараз плюшки під 3% дають, порадьте, що робити?
Я могу сказать только про отделение в Киеве на Печерске, ул. Алмазова д.4 Выдают, как правило, сотками. Но у меня вообще нет проблем с выдачей валюты в Меге, т.к. я уже несколько лет тупо переоформляю вклады на новый срок.
Ребята, может есть кто-то из Хмельницкого, интересует этот город, спс.