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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:22
jay2004 написав:
А Вы чё бабло до сих пор мешками носите в кассу??
Прозорими, інакше як мають його впізнати на вулиці? А Ви таки хочете нам розказати про переказ на депо з кишмишем?
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klug
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:49
klug написав: jay2004 написав:
А Вы чё бабло до сих пор мешками носите в кассу??
Прозорими, інакше як мають його впізнати на вулиці? А Ви таки хочете нам розказати про переказ на депо з кишмишем?
ага, на валютный
или на акционный без пополнения
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cohan
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:16
cohan написав: klug написав: jay2004 написав:
А Вы чё бабло до сих пор мешками носите в кассу??
Прозорими, інакше як мають його впізнати на вулиці? А Ви таки хочете нам розказати про переказ на депо з кишмишем?
ага, на валютный
или на акционный без пополнения
За легендою пан купує квартири з кишмишем, може і така магія йому під силу.
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klug
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:44
jay2004 написав:
А Вы чё бабло до сих пор мешками носите в кассу??
а как еще в МЕГУ нести?
по Минфину нужно бить новим клиентом , ТОДО откроют только при откритии депозита.
Можно с карточкой под банк прийти - приятний бонус - банкомет МЕГИ видает по 8000 зп раз (в кассете 200тки) .
Приятно , но не долго - банкомат заклинило, в мужика после меня списало деньги и персонал нулевой. Микаю и пикают и не знают че там делать. Совок.
PS Вклад откривал и ТОДО получал АЖ ПОЛТОРА ЧАСА.
Хорошо, что ТОДО заказал накануне через додаток , а то би и день просидел там парясь. Совок в квадрате.
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Goodman
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:08
Goodman Как Минфин бонус посчитал - 10 мес 11% + 1% от минфина
Итого (10/12) *1 = явно не 1 , а меньше. Такие вот заманухи.
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Goodman
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:39
cohan написав: klug написав: jay2004 написав:
А Вы чё бабло до сих пор мешками носите в кассу??
Прозорими, інакше як мають його впізнати на вулиці? А Ви таки хочете нам розказати про переказ на депо з кишмишем?
ага, на валютный
или на акционный без пополнения
Моня и А-банка приучила, но я только с гришой дружу. Зеленые не водятся, и депо без пополнения - моветон, однако.
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jay2004
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:43
klug написав:
За легендою пан купує квартири з кишмишем, може і така магія йому під силу.
Є реальний кейс - і допоможу перетворити легенду в дійсність
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jay2004
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Додано: Суб 03 лип, 2021 08:34
Кто пользуется лимитом, как тут не вылететь из грейса ???
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vovareuckij
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:04
Goodman написав:
ТОДО откроют только при откритии депозита.
Был в отделении недели 3 тому назад. Был по другим делам, но там лежала рекламка TODO, заодно и ею поинтересовался. Спросил о депозите для оформления этой карты, а мне говорят, что уже депозит не нужен, если хотите, можем сейчас оформить карту. У меня особо времени не было, да и карта не сильно нужна, поэтому отказался.
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ingtrans
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