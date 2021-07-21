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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 392393394395

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 20:31

  Sanyok77 написав:Если я на карту todobank кину денежку 27 июля - она до 30 июля успеет провестись по счёту? Чтоб не попасть на проценты, а то мне долг за июнь гасить надо как бы...


там есть СЭП входящий, проводится в теч часа, так надежнее
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 08:31

  cohan написав:
  Sanyok77 написав:Если я на карту todobank кину денежку 27 июля - она до 30 июля успеет провестись по счёту? Чтоб не попасть на проценты, а то мне долг за июнь гасить надо как бы...


там есть СЭП входящий, проводится в теч часа, так надежнее

Ну і П2П за три дні повинен дійти. Ні?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 14:18

Re: Мегабанк

РД 29 июля
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:01

Re: Мегабанк

наконец-то
https://www.megabank.ua/ua/news/google-pay

хз конечно насколько полезен, по кешбеку не совсем уж актуален, но все же
cohan
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