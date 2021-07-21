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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лип, 2021 20:31
Sanyok77 написав:
Если я на карту todobank кину денежку 27 июля - она до 30 июля успеет провестись по счёту? Чтоб не попасть на проценты, а то мне долг за июнь гасить надо как бы...
там есть СЭП входящий, проводится в теч часа, так надежнее
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Додано: Пон 12 лип, 2021 08:31
cohan написав: Sanyok77 написав:
Если я на карту todobank кину денежку 27 июля - она до 30 июля успеет провестись по счёту? Чтоб не попасть на проценты, а то мне долг за июнь гасить надо как бы...
там есть СЭП входящий, проводится в теч часа, так надежнее
Ну і П2П за три дні повинен дійти. Ні?
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Додано: Пон 12 лип, 2021 14:18
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:01
наконец-тоhttps://www.megabank.ua/ua/news/google-pay
хз конечно насколько полезен, по кешбеку не совсем уж актуален, но все же
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