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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 23:33
хуторянка написав:wolt450
бумагу отдали без проблем и уговоров
так тут всегда так и было,
и с валютой тоже
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flysoulfly
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