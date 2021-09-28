так тут всегда так и было,
и с валютой тоже
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 23:33
Додано: Сер 15 вер, 2021 05:23
Re: Мегабанк
Додано: Чет 23 вер, 2021 14:56
Re: Мегабанк
банка пробует в маркетинг
пока неуклюже
Кількість поповнень лімітована. Встигни потрапити у перші 250 щасливчиків, кому ми поповнимо рахунки!
Додано: Сер 29 вер, 2021 14:29
Пришла смс:
Депозити 11% в ГРН., 2,55% в ДОЛ та ЄВРО. Тел. ...
Получается по доллару порезали ставку.
Додано: Сер 29 вер, 2021 14:58
На минулому тижні стеля по грн була 10,5% без поповнення, виплата в кінці.
Видно на 0,5% підняли.
Якесь магічне число 11%. Бояться його переступити.
Комса, Рада, Аграрії, УБІБ - всі біля 11% крутяться.
Один Фарс бонусним макаром до 13,95-14% підняв.
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