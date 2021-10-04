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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:16
demichh написав:
Пришла смс:
Депозити
Получается по доллару порезали ставку.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:59
demichh написав:Пришла смс:
Депозити 11% в ГРН., 2,55% в ДОЛ та ЄВРО. Тел. ...
Получается по доллару порезали ставку.
Вдруг кому надо, в глобусе есть 3.5%
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:47
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:03
alter написав:
demichh написав:Пришла смс:
Депозити 11% в ГРН., 2,55% в ДОЛ та ЄВРО. Тел. ...
Получается по доллару порезали ставку.
Вдруг кому надо, в глобусе есть 3.5%
В УкрКапе еще с мая повысили до 3,5% в долларе и 2,5% в евро
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