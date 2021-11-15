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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 349350351352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:29

Re: Мегабанк

  Искатель написав:...реально так сделать: открыть карту под депозит и потом добавить ее в приложение?
Ну я так в прошлом году сделал и всё работает: уведомления о зачислениях и списаниях приходят, баланс вижу и выписка доступна.

  Искатель написав:карта будет бесплатная или какие-то деньги надо будет платить за выпуск и обслуживание?
За выпуск и обслуживание не платил и не плачу.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:00

Re: Мегабанк

Вдруг кто имел опыт - если принимать трансграничный перевод на todo, никаких допкомиссий не будет, кроме комиссии самого сервиса переводов (paysend)?
pharus
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freelanc » Сер 03 бер, 2021 16:47
0 57
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Сер 03 бер, 2021 16:47
freelanc

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