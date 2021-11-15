Ну я так в прошлом году сделал и всё работает: уведомления о зачислениях и списаниях приходят, баланс вижу и выписка доступна.
За выпуск и обслуживание не платил и не плачу.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:29
Re: Мегабанк
Ну я так в прошлом году сделал и всё работает: уведомления о зачислениях и списаниях приходят, баланс вижу и выписка доступна.
За выпуск и обслуживание не платил и не плачу.
Додано: Вів 16 лис, 2021 12:00
Re: Мегабанк
Вдруг кто имел опыт - если принимать трансграничный перевод на todo, никаких допкомиссий не будет, кроме комиссии самого сервиса переводов (paysend)?
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