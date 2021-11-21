В ГРН всі в Фарс і УБІБ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:09
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:31
Re: Мегабанк
А що у фарсі і убіб (хто це?) роздають?
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:32
Re: Мегабанк
Форвардбанк і Укрбудінвестбанк.
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:46
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:53
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:34
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