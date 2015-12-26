ціна\якість
Брокбізнес, ІНГО, АХА
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Додано: Чет 27 лип, 2017 14:40
Re: ПЗУ Україна (PZU)
ціна\якість
Брокбізнес, ІНГО, АХА
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:18
ПЗУ тугие, оооооочень тугие...
Всем кто думает купить страховку, опишу свой кейс: водитель киевхлеба влетает в ланос, ланос ударяет меня. Выписывают протокол на водителя киевхлеба (у них осаго ПЗУ). Понятное дело полный набор фотографий документов и т.д. У меня КАСКО. Уника за три или четыре дня делает уже перечисление на СТО. Я ремонтирую машину. Плачу франшизу, забираю машину.
Иду в ПЗУ за покрытием франшизы. В контакт центре рассказывают про 14 дней от подачи документов до выплаты. Ок, со второго раза подаю набор документов (первый раз не было паспорта). В памятке клиента написано - судебное решение (при наличии). У меня его нет. Зачем мне ходить по судам, если это вопрос страховых?! Все документы подал, предложил фотографии, сказали не надо. Ну и жду ж 14 дней. Звоню, дней через 10, с нного раза переключают на того кто занимается делом. Он говорит - а мне вот ваша страховая все фотки никак не вышлет... Ок, высылаю фотки. Мне говорят - все ок, передаю дальше. Дальше происходит опять какое-то распределение уже в правовом отделе. Там же барышня заявляет - везите судебное решение. На вопросы: а у вас его нет? а как вы регрес по КАСКО унике платили? и т.д. ответ простой "вы вообще не наш клиент, не будем вам без судебного решения ничего платить".
Итого: сроки не понятные, клиенториентированность хромает, сами делать ничего не хотят. То есть ты потом у них по сути "выпрашиваешь" выплату. Строго не рекомендую.
ps. при моих визитах один раз сидел клиент и ему не могли ничего объяснить когда он может получить компенсацию. Второй раз аналогично по телефону был звонок "довольного" клиента.
Додано: Нед 26 кві, 2020 23:47
я хз что это
асаламуалейкума
3 года листал им за автоцивилку по одной схеме: приходил и мне делали какую-то там цивилку
сейчас дело дошло до онлайна. и тот же операционист, которая мне всегда делала страховку делает мне онлайн автоцивилку.
сделала, выслала договор даже. заплатил я за нее через терминал привата через 2е суток после оформления
я хочу узнать взяли ли они меня таки на балланс, и является ли моя автоцивилка валидной.
звоню операционистке - и звоню в саппорт - ответ один: вы в базе. я спрашиваю, а чего линка на онлайн проверку в МТСБУ никак не изменилась после того как я оплатил? - мычат и ничего не говорят внятного.
получается, я до сих пор не знаю у них я по автоцивилке или не у них
следующий шаг - ходу долюбиться до мусоров - у них якобы база автоцивилок как раз актуальная прямо с МТСБУ (они же ДТП оформляют - может у них какая-то кошерная база)
еще идеи, как понять, что я стал на учет в ПЗУ по автоцивилке?
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