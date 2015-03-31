|
|
|
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Суб 28 січ, 2017 12:54
Re: Граве-Україна
Они на рынке уже сравнительно давно. Кто-нибудь сотрудничал с ними в рамках пенсионного страхования или страхования жизни, когда договора идут от 10 до 20 лет и по 500$ в год? Какие есть отзывы? Лично у меня сложилось мнение, что они работают по MLM схеме.
Додано: П'ят 10 лют, 2017 18:47
varlo
они не работают по MLM схеме, это агенты продают по MLM
не путайте.
Додано: П'ят 10 лют, 2017 18:57
Re: Граве-Україна
Я так понял, у них нет накопительного пенсионного страхования по типу - накопил 10 тыс, получаешь по 100$ каждый месяц, накопил 100 тыс $ - получаешь по 1000$?
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:02
Выбирайте другие страховые
Столкнулись с этой страховой после аварии, не по нашей вине. Ужасное отношение к людям, особенно начальника в Днепре Виктора. Грубят. Невозможно получить никакой информации не говоря об официальной бумаге, ни по оценки автомобиля ни по ущербу здоровья. Даже раз была ситуация когда начальник по телефону говорит что в отпуске и не может не чем помочь, в тот же день заносили бумаги, а он на месте. Собираемся на них подавать в суд, так как беспричинно отказались выплачивать ущерб по здоровью.
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:44
bestbestiya Вы пишите о полисе ОСАГО?
до суда попробуйте на них подать жалобы - должно помочь
Додано: Вів 20 чер, 2023 14:25
Підкажіть, будь ласка, чи можна продовжити поліс якщо людина тимчасово перебуває за кордоном? Чи реально це зробити онлайн?
Додано: Вів 27 чер, 2023 14:27
Варіант страхування для тих, хто часто звертається до лікаря. В іншому випадку - передплата і воно того не варте.
Додано: Пон 24 лип, 2023 18:56
Компанія не вирішила моїх проблем під час настання страхового випадку.
Безвідповідальні та не дотримуються умов договору, щось доказати їм складно.
Не рекомендую.
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:41
При наступлении страхового случая, в какие обычно сроки проводятся выплаты в страховой Граве? Слышал, что можно ждать более 2-х месяцев. Это так?
Додано: Чет 02 жов, 2025 18:05
Кидают на деньги. Если нет возможности заплатить сразу расторгают договор. Деньги не возвращают
|