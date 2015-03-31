RSS
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній.
  #

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Граве-Україна
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
18
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
20
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2017 12:54

Re: Граве-Україна

Они на рынке уже сравнительно давно. Кто-нибудь сотрудничал с ними в рамках пенсионного страхования или страхования жизни, когда договора идут от 10 до 20 лет и по 500$ в год? Какие есть отзывы? Лично у меня сложилось мнение, что они работают по MLM схеме.
varlo
 
Повідомлень: 5684
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2017 18:47

varlo
они не работают по MLM схеме, это агенты продают по MLM
не путайте. :!:
McFly
 
Повідомлень: 26
З нами з: 24.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2017 18:57

Re: Граве-Україна

Я так понял, у них нет накопительного пенсионного страхования по типу - накопил 10 тыс, получаешь по 100$ каждый месяц, накопил 100 тыс $ - получаешь по 1000$?
varlo
 
Повідомлень: 5684
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:02

Выбирайте другие страховые

Столкнулись с этой страховой после аварии, не по нашей вине. Ужасное отношение к людям, особенно начальника в Днепре Виктора. Грубят. Невозможно получить никакой информации не говоря об официальной бумаге, ни по оценки автомобиля ни по ущербу здоровья. Даже раз была ситуация когда начальник по телефону говорит что в отпуске и не может не чем помочь, в тот же день заносили бумаги, а он на месте. Собираемся на них подавать в суд, так как беспричинно отказались выплачивать ущерб по здоровью.
bestbestiya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:44

bestbestiya Вы пишите о полисе ОСАГО?

до суда попробуйте на них подать жалобы - должно помочь
NoName CK
 
Повідомлень: 882
З нами з: 27.01.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:25

Підкажіть, будь ласка, чи можна продовжити поліс якщо людина тимчасово перебуває за кордоном? Чи реально це зробити онлайн?
Валерія
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 14:27

Варіант страхування для тих, хто часто звертається до лікаря. В іншому випадку - передплата і воно того не варте.
hax
 
Повідомлень: 4
З нами з: 27.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:56

Компанія не вирішила моїх проблем під час настання страхового випадку.
Безвідповідальні та не дотримуються умов договору, щось доказати їм складно.
Не рекомендую.
Степан Леон
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:41

При наступлении страхового случая, в какие обычно сроки проводятся выплаты в страховой Граве? Слышал, что можно ждать более 2-х месяцев. Это так?
Tonni
 
Повідомлень: 15
З нами з: 22.09.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:05

Кидают на деньги. Если нет возможности заплатить сразу расторгают договор. Деньги не возвращают
mtatuskin734
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.10.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #
