ПЗУ Україна (PZU)

Додано: Чет 18 лип, 2019 12:18

Всем кто думает купить страховку, опишу свой кейс: водитель киевхлеба влетает в ланос, ланос ударяет меня. Выписывают протокол на водителя киевхлеба (у них осаго ПЗУ). Понятное дело полный набор фотографий документов и т.д. У меня КАСКО. Уника за три или четыре дня делает уже перечисление на СТО. Я ремонтирую машину. Плачу франшизу, забираю машину.Иду в ПЗУ за покрытием франшизы. В контакт центре рассказывают про 14 дней от подачи документов до выплаты. Ок, со второго раза подаю набор документов (первый раз не было паспорта). В памятке клиента написано - судебное решение (при наличии). У меня его нет. Зачем мне ходить по судам, если это вопрос страховых?! Все документы подал, предложил фотографии, сказали не надо. Ну и жду ж 14 дней. Звоню, дней через 10, с нного раза переключают на того кто занимается делом. Он говорит - а мне вот ваша страховая все фотки никак не вышлет... Ок, высылаю фотки. Мне говорят - все ок, передаю дальше. Дальше происходит опять какое-то распределение уже в правовом отделе. Там же барышня заявляет - везите судебное решение. На вопросы: а у вас его нет? а как вы регрес по КАСКО унике платили? и т.д. ответ простой "вы вообще не наш клиент, не будем вам без судебного решения ничего платить".Итого: сроки не понятные, клиенториентированность хромает, сами делать ничего не хотят. То есть ты потом у них по сути "выпрашиваешь" выплату. Строго не рекомендую.ps. при моих визитах один раз сидел клиент и ему не могли ничего объяснить когда он может получить компенсацию. Второй раз аналогично по телефону был звонок "довольного" клиента.