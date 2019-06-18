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Обслуговування в українських
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Аркада

Аркада
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аркада 3 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:13

тем кто любит безнал с отсрочкой

iurii44
https://arkada.ua/public/files/deposit/ ... _02_18.pdf

1.3. У разі внесення коштів на вклад шляхом безготівкового перерахування Вкладник це здійснює
одним платежем у сумі ______грн. протягом двох операційних днів з дати укладання Договору.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:22

  sens написав:iurii44
https://arkada.ua/public/files/deposit/ ... _02_18.pdf

1.3. У разі внесення коштів на вклад шляхом безготівкового перерахування Вкладник це здійснює
одним платежем у сумі ______грн. протягом двох операційних днів з дати укладання Договору.

Банка може 3 дні слати...що тоді?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 05:38

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:iurii44
https://arkada.ua/public/files/deposit/ ... _02_18.pdf

1.3. У разі внесення коштів на вклад шляхом безготівкового перерахування Вкладник це здійснює
одним платежем у сумі ______грн. протягом двох операційних днів з дати укладання Договору.

Банка може 3 дні слати...що тоді?

Во Львове нет Аркады,расслабляемся. С приват можно отправить и деньги на следующий день будут на счету. В противном случае,сделка со стороны Аркады будет закрыта без внесенных средств. Для справки-ваш друг Ляшко из официальных источников держит в этом банке не один фонд гарантирования. Не агитирую...МАБУТЬ.
никому не верю
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:17

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:iurii44
https://arkada.ua/public/files/deposit/ ... _02_18.pdf

1.3. У разі внесення коштів на вклад шляхом безготівкового перерахування Вкладник це здійснює
одним платежем у сумі ______грн. протягом двох операційних днів з дати укладання Договору.

Банка може 3 дні слати...що тоді?

Во Львове нет Аркады,расслабляемся. С приват можно отправить и деньги на следующий день будут на счету. В противном случае,сделка со стороны Аркады будет закрыта без внесенных средств. Для справки-ваш друг Ляшко из официальных источников держит в этом банке не один фонд гарантирования. Не агитирую...МАБУТЬ.

Ляшко и ещё несколько очень известных людей всегда успевают забрать свои вклады, до того, когда в банке начинается "шухер"... :shock:
Просто счастливчики...
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:49

19%

https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/

Грошовий вклад на визначений термін з фіксованою відсотковою ставкою та щомісячним отриманням процентів. Розмір відсоткової ставки залежить від строку вкладу (у гривнях).

12 місяців + 5 днів 19,0% від 1млн.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:33

  sens написав:https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/

Грошовий вклад на визначений термін з фіксованою відсотковою ставкою та щомісячним отриманням процентів. Розмір відсоткової ставки залежить від строку вкладу (у гривнях).

12 місяців + 5 днів 19,0% від 1млн.

В случае возврата через Фонд - 200 000грн
Практикующий вкладчик.
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iurii44
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 05:32

  sens написав:iurii44
https://arkada.ua/public/files/deposit/ ... _02_18.pdf

1.3. У разі внесення коштів на вклад шляхом безготівкового перерахування Вкладник це здійснює
одним платежем у сумі ______грн. протягом двох операційних днів з дати укладання Договору.

В скольких банках уже видел подобное условие. Но не помню ни одного случая, чтоб оно действовало. В договоре пишут одно, а на деле начинают рассказывать, что если не внесете деньги до конца операционного дня, депозит закроется. Не знаю, может, лапшу вешают, и надо настаивать на возможности внесения не в тот же день?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 05:40

  sens написав:https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/

Грошовий вклад на визначений термін з фіксованою відсотковою ставкою та щомісячним отриманням процентів. Розмір відсоткової ставки залежить від строку вкладу (у гривнях).

12 місяців + 5 днів 19,0% від 1млн.

Аркада напрягает своим принципиальным отказом от карточек. Еще и касса только до 16:00 работает. Помнится, в свое время порядком задолбался ездить в отделение за процентами. Особенно "весело" было во время второго Майдана с уличными боями прямо под стенами Аркады.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 08:57

Re: Аркада

Вроде можно было дать карту другого банка, они перечисляют.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:49

По прес-релізам видно, що банк воює із міською владою Києва, також зупинено фінансування об’єктів будівництва. Подальша доля Аркади може виявитися сумною?
#noFOMO
TylerTruman_
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