NEOBANK (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 08 сер, 2023 21:03
Бесплатно.Есть лимиты?
lubarec
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Додано: Вів 08 сер, 2023 23:15
lubarec написав:Бесплатно.Есть лимиты?
Бесплатно, в тарифах лимиты в явном виде не прописаны. Можно и нал снимать - это также бесплатно через родные банкоматы и кассы.
Chicheva
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Додано: Вів 08 сер, 2023 23:23
Мизантрóп написав: nik20100 написав:
Заканчивается у меня скоро валютный депозит в этом банке, банкам требуется несколько дней для доставки валюты.
Через приложение невозможно заказать наличные средства до окончания вклада - это не первый банк где есть данная проблема, и в других банках без вопросов решается через обращения в поддержку, но необанке сотрудник техподдержки отказал в заказа наличных до момента окончания депозита.
Ну что ж выводы сделаны, при таком подходе, я не намерен в дальнейшем пользоваться услугами данного банка
получите в грн.эквиваленте
сообщение писалось за пару дней до краша)
nik20100
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Додано: Чет 05 жов, 2023 09:01
Что-то слышно по выплатам кредиторам?
Как-то позвонила барышня - спросила, написал ли я заявление в ФГВФО. Ответил, что написал и отправил по эл.почте. После этого тишина.
maniachello
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Додано: Чет 05 жов, 2023 10:24
maniachello написав:
Что-то слышно по выплатам кредиторам?
В плане? Первая очередь
всё получила с 21го августа
. Третья -
с 13го сентября
. В Дие Конкорд тоже есть.
moveton
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Додано: Чет 05 жов, 2023 12:16
В Дие может и есть, но пишет, что "Послуга недоступна. Дії не вдалося підтвердити вклад у вибраному збанкрутілому банку".
Причем никакого перечня банков нет - выбирать не из чего
Позвонил и в банк и в ФГВФО - "чекайте оновлення реєстрів, дзвоніть"
maniachello
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:07
rationalism2 написав: Папа написав: Solar_simfi написав:
Твоя Стежка, я б навіть сказав - Дорога Життя, о Конкорде, житиме в нашій пам'яті вічно. RIP
Товариші-фінансисти, поділіться таємницею, у якому банку зараз є така стежинка, щоб вивести із зеленого бегемота без комісій ?
Чи Neo був єдиним ?
юнекс
краще переказувати на картку чи на рахунок ?
Папа
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