При відмові співробітництва з МВФ може бути дефолт...і тоді курс 40 за американця цілком реальний.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:15
При відмові співробітництва з МВФ може бути дефолт...і тоді курс 40 за американця цілком реальний.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 17:31
поки кредити не віддамо, "співробітницвто" не скінчиться
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Додано: Нед 05 лип, 2020 23:43
и проценты заплатят , если все правильно заполнить
никому не верю
Додано: Вів 25 сер, 2020 15:25
Нацбанк внес банк Аркада в категорию проблемных.
Давно пора закрыть эту недобанку
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