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Обслуговування в українських
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Аркада

Аркада
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аркада 3 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:15

  Ромасик написав:w-r-x ну видите, вот-вот по 40 будет :mrgreen:

При відмові співробітництва з МВФ може бути дефолт...і тоді курс 40 за американця цілком реальний.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:31

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:w-r-x ну видите, вот-вот по 40 будет :mrgreen:

При відмові співробітництва з МВФ може бути дефолт...і тоді курс 40 за американця цілком реальний.

поки кредити не віддамо, "співробітницвто" не скінчиться :wink:
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:43

  Ромасик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:w-r-x ну видите, вот-вот по 40 будет :mrgreen:

При відмові співробітництва з МВФ може бути дефолт...і тоді курс 40 за американця цілком реальний.

поки кредити не віддамо, "співробітницвто" не скінчиться :wink:

и проценты заплатят , если все правильно заполнить https://arkada.ua/public/files/deposit/zayava.jpg
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:25

https://minfin.com.ua/2020/08/25/51185622/
Нацбанк внес банк Аркада в категорию проблемных.
Давно пора закрыть эту недобанку
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:59

  lloydbanksua написав:Давно пора закрыть эту недобанку

зачем?
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Подякували: 74 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:35

  Ромасик написав: зачем?

Почитайте, если интересно, чем этот банк занимается. Подобный вопрос вряд ли задавали.
lloydbanksua
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Повідомлень: 95
З нами з: 22.04.20
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  #<1 ... 34353637
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