Классическая схема, деньги взять и недостроить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:12
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:05
АТ АКБ "АРКАДА" віднесено до категорії неплатоспроможних
Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня. Рішення прийняте з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів банку. Проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 у Києві. У 2019 році АТ АКБ "АРКАДА" надав зазначену нерухомість як заставу за кредитом, залученим пов’язаною з банком компанією-забудовником. На момент укладання кредитного договору оціночна вартість будівлі становила понад 620 млн грн (майже 27% від усіх активів банку). Кредитор через несвоєчасне обслуговування боргу забудовником переоформив на себе право власності на цю будівлю. У зв’язку з цим АТ АКБ "АРКАДА" відобразив списання з балансу зазначеного об’єкта нерухомості. У результаті капітал банку впав нижче нормативного рівня та став від’ємний. Національний банк, вивчивши матеріали про переоформлення права власності на об’єкт (договір застави, кредитний договір та додатки до нього), звернувся до Національної поліції України із заявою з приводу неправомірних дій посадових осіб банку та проханням зберегти зазначену нерухомість. Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, зважаючи на зменшення нормативів капіталу менше від мінімального встановленого рівня.
Про кошти вкладників банку
Понад 90% вкладників АТ АКБ "АРКАДА" (більше 5 000 осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:25
Шановні клієнти банку «АРКАДА»!
Змушені поділитися з Вами дещо трагічною для Банку новиною: 25 серпня 2020 року Національний банк України прийняв рішення «Про віднесення АТ АКБ «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних».
З наступного дня до Банку буде введено тимчасову адміністрацію, акціонери Банку, наглядова рада та виконавчий орган будуть відсторонені від виконання своїх обов’язків і керівництво Банком перейде до визначеної ФГВФО особи.
Маємо зауважити, що 27 років на ринку банківської системи пройшли недаремно - за них нам не соромно, тому що зроблено було багато! Банком була започаткована система фінансування фондів будівництва, завдяки якій було побудованого більше ніж 6 млн. квадратних метрів житла. Фонди банківського управління допомагали відповідним верствам населення заощаджувати та отримувати додаткові пенсійні виплати, депозитні програми були привабливими і зобов’язання зі сплати процентів виконувались Банком своєчасно, іпотечні кредити, що видавались, були розроблені Банком під умови, які були сприйнятні для населення, особливо для молодих сімей.
Наразі, мусимо висловити Вам свою подяку та запевнити, що не зважаючи на дії НБУ та КМДА, ми маємо на меті віднайти вихід із ситуації, яка склалася та довести, насамперед особам, які не підпадають під гарантії ФГВФО, що ми будемо рухатися далі, не втрачаючи оптимізму!
Є такий вислів: «Якщо людина підіймається після падіння — це характер!»
Ми віримо, що піднімемось і доведемо, що наше прагнення досягти мети, яка зробить щасливими довірителів Фондів, не лише порожні слова.
Просимо вибачення у тих, чиї надії поки що нами не виправдані, просимо дотримуватися спокою і не втрачати віру.
Щиро дякуємо всім.
З повагою, колектив АТ АКБ «АРКАДА».
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Додано: Вів 25 сер, 2020 19:57
Улыбнуло.
Аркада будет идти с оптимизмом куда-то в светлое будущее, а вкладчики фонд+ - наблюдать за этим.
Прелестно
Додано: Вів 25 сер, 2020 20:09
Додано: Вів 25 сер, 2020 20:14
mustbe там проблема не во вкладчиках, а в инвесторах.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 20:22
Та пофиг на ту аркаду.
Кто под зонтиком - тот своё вернёт.
А кто нет - сам виноват
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