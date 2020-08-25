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Обслуговування в українських
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Аркада

Аркада
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аркада 3 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:09

По ФФС (фондам финансирования строительства) была какая-то норма, что эти средства не включаются в ликвидационную массу, и каким-то образом передаются в другой банк (если на корсчету банка что-то есть, вероятно).
С другой стороны, вроде эти средства не гарантируются ФГВФО.
Ещё есть вопрос, как расходовались средства ФФС - может там и денег уже нет, типа "потратили всё на цемент и кирпичи"

Это банкротство будет довольно "оригинальным", т.к. активы и пассивы у этого банка довольно специфические, не такие, как у остальных.
Поэтому для "инвесторов" возможен вариант как "отделаться испугом", так и потерять всё. Но я думаю, что "чуда не произойдёт", и всё будет как всегда - киданут по-максимуму
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:34

  vadymbanker написав:
Ромасик написав:mustbe деньги инвесторов строительства не гарантируются вообще, а таковых около 9 млрд грн.
300 млн депозитчикам - это ничего.
Это ужас, кто-то может объяснить эту схему на 9 млрд.
Елементарно, собираем деньги с обманутых инвесторов, а вместо строек тратим на б**дей, схема елементарна.
  Вкладчик1234 написав:С другой стороны, вроде эти средства не гарантируются ФГВФО.
Ещё есть вопрос, как расходовались средства ФФС - может там и денег уже нет, типа "потратили всё на цемент и кирпичи"
Точно не гарантируются, т.к. обманутые инвесторы при инвестировании подписывают бумагу что "средства ФФС не гарнатируюстя ФГВФО".
Денег в фонде давно нету, т.к. все ушло не на цемент и кирпичи, а на комисию банка, которая в некоторых случаях достигала 40% за платеж.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 01:38

Re: Аркада

  mustbe написав:Кто под зонтиком - тот своё вернёт.
А кто нет - сам виноват

Зображення
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: В зеленой вжевжопе.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 07:02

  Ромасик написав:https://arkada.ua/ua/top/press/news/43173/43589/

Шановні клієнти банку «АРКАДА»!

Змушені поділитися з Вами дещо трагічною для Банку новиною: 25 серпня 2020 року Національний банк України прийняв рішення «Про віднесення АТ АКБ «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних».

З наступного дня до Банку буде введено тимчасову адміністрацію, акціонери Банку, наглядова рада та виконавчий орган будуть відсторонені від виконання своїх обов’язків і керівництво Банком перейде до визначеної ФГВФО особи.

Маємо зауважити, що 27 років на ринку банківської системи пройшли недаремно - за них нам не соромно, тому що зроблено було багато! Банком була започаткована система фінансування фондів будівництва, завдяки якій було побудованого більше ніж 6 млн. квадратних метрів житла. Фонди банківського управління допомагали відповідним верствам населення заощаджувати та отримувати додаткові пенсійні виплати, депозитні програми були привабливими і зобов’язання зі сплати процентів виконувались Банком своєчасно, іпотечні кредити, що видавались, були розроблені Банком під умови, які були сприйнятні для населення, особливо для молодих сімей.

Наразі, мусимо висловити Вам свою подяку та запевнити, що не зважаючи на дії НБУ та КМДА, ми маємо на меті віднайти вихід із ситуації, яка склалася та довести, насамперед особам, які не підпадають під гарантії ФГВФО, що ми будемо рухатися далі, не втрачаючи оптимізму!

Є такий вислів: «Якщо людина підіймається після падіння — це характер!»

Ми віримо, що піднімемось і доведемо, що наше прагнення досягти мети, яка зробить щасливими довірителів Фондів, не лише порожні слова.

Просимо вибачення у тих, чиї надії поки що нами не виправдані, просимо дотримуватися спокою і не втрачати віру.

Щиро дякуємо всім.

З повагою, колектив АТ АКБ «АРКАДА».

Первым из застройщиков "умер" УкрБуд,такой себе мастодонт, теперь участь достала и Аркаду,это не последний застройщик и комбанк ,кого скоро ждет такая же участь.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:49

Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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