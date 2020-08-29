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банках (гарне і погане) / Аркада Аркада + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 36373839 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Аркада 3 5 41 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 10 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 10% 4 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 8 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 12 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 17% 7 Всього голосів : 41 Додано: Сер 26 сер, 2020 00:09 По ФФС (фондам финансирования строительства) была какая-то норма, что эти средства не включаются в ликвидационную массу, и каким-то образом передаются в другой банк (если на корсчету банка что-то есть, вероятно).

С другой стороны, вроде эти средства не гарантируются ФГВФО.

Ещё есть вопрос, как расходовались средства ФФС - может там и денег уже нет, типа "потратили всё на цемент и кирпичи"



Это банкротство будет довольно "оригинальным", т.к. активы и пассивы у этого банка довольно специфические, не такие, как у остальных.

Поэтому для "инвесторов" возможен вариант как "отделаться испугом", так и потерять всё. Но я думаю, что "чуда не произойдёт", и всё будет как всегда - киданут по-максимуму Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12368 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7108 раз. Подякували: 3265 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 сер, 2020 00:34 vadymbanker написав: Ромасик написав: mustbe деньги инвесторов строительства не гарантируются вообще, а таковых около 9 млрд грн.

300 млн депозитчикам - это ничего. Это ужас, кто-то может объяснить эту схему на 9 млрд. Это ужас, кто-то может объяснить эту схему на 9 млрд. Елементарно, собираем деньги с обманутых инвесторов, а вместо строек тратим на б**дей, схема елементарна.

Вкладчик1234 написав: С другой стороны, вроде эти средства не гарантируются ФГВФО.

Ещё есть вопрос, как расходовались средства ФФС - может там и денег уже нет, типа "потратили всё на цемент и кирпичи" С другой стороны, вроде эти средства не гарантируются ФГВФО.Ещё есть вопрос, как расходовались средства ФФС - может там и денег уже нет, типа "потратили всё на цемент и кирпичи" Точно не гарантируются, т.к. обманутые инвесторы при инвестировании подписывают бумагу что "средства ФФС не гарнатируюстя ФГВФО".

Денег в фонде давно нету, т.к. все ушло не на цемент и кирпичи, а на комисию банка, которая в некоторых случаях достигала 40% за платеж. Елементарно, собираем деньги с обманутых инвесторов, а вместо строек тратим на б**дей, схема елементарна.Точно не гарантируются, т.к. обманутые инвесторы при инвестировании подписывают бумагу что "средства ФФС не гарнатируюстя ФГВФО".Денег в фонде давно нету, т.к. все ушло не на цемент и кирпичи, а на комисию банка, которая в некоторых случаях достигала 40% за платеж. Diman Повідомлень: 511 З нами з: 11.07.13 Подякував: 10 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 сер, 2020 01:38 Re: Аркада mustbe написав: Кто под зонтиком - тот своё вернёт.

А кто нет - сам виноват Кто под зонтиком - тот своё вернёт.А кто нет - сам виноват



Где то там и оказались В зеленой vjevjope Шли в Европу.Где то там и оказалисьВ зеленой vjevjope EKO

Повідомлень: 6405 З нами з: 10.04.09 Подякував: 3008 раз. Подякували: 1906 раз. Профіль 1 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 сер, 2020 07:02 Ромасик написав: https://arkada.ua/ua/top/press/news/43173/43589/



Шановні клієнти банку «АРКАДА»!



Змушені поділитися з Вами дещо трагічною для Банку новиною: 25 серпня 2020 року Національний банк України прийняв рішення «Про віднесення АТ АКБ «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних».



З наступного дня до Банку буде введено тимчасову адміністрацію, акціонери Банку, наглядова рада та виконавчий орган будуть відсторонені від виконання своїх обов’язків і керівництво Банком перейде до визначеної ФГВФО особи.



Маємо зауважити, що 27 років на ринку банківської системи пройшли недаремно - за них нам не соромно, тому що зроблено було багато! Банком була започаткована система фінансування фондів будівництва, завдяки якій було побудованого більше ніж 6 млн. квадратних метрів житла. Фонди банківського управління допомагали відповідним верствам населення заощаджувати та отримувати додаткові пенсійні виплати, депозитні програми були привабливими і зобов’язання зі сплати процентів виконувались Банком своєчасно, іпотечні кредити, що видавались, були розроблені Банком під умови, які були сприйнятні для населення, особливо для молодих сімей.



Наразі, мусимо висловити Вам свою подяку та запевнити, що не зважаючи на дії НБУ та КМДА, ми маємо на меті віднайти вихід із ситуації, яка склалася та довести, насамперед особам, які не підпадають під гарантії ФГВФО, що ми будемо рухатися далі, не втрачаючи оптимізму!



Є такий вислів: «Якщо людина підіймається після падіння — це характер!»



Ми віримо, що піднімемось і доведемо, що наше прагнення досягти мети, яка зробить щасливими довірителів Фондів, не лише порожні слова.



Просимо вибачення у тих, чиї надії поки що нами не виправдані, просимо дотримуватися спокою і не втрачати віру.



Щиро дякуємо всім.



З повагою, колектив АТ АКБ «АРКАДА». https://arkada.ua/ua/top/press/news/43173/43589/Шановні клієнти банку «АРКАДА»!Змушені поділитися з Вами дещо трагічною для Банку новиною: 25 серпня 2020 року Національний банк України прийняв рішення «Про віднесення АТ АКБ «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних».З наступного дня до Банку буде введено тимчасову адміністрацію, акціонери Банку, наглядова рада та виконавчий орган будуть відсторонені від виконання своїх обов’язків і керівництво Банком перейде до визначеної ФГВФО особи.Маємо зауважити, що 27 років на ринку банківської системи пройшли недаремно - за них нам не соромно, тому що зроблено було багато! Банком була започаткована система фінансування фондів будівництва, завдяки якій було побудованого більше ніж 6 млн. квадратних метрів житла. Фонди банківського управління допомагали відповідним верствам населення заощаджувати та отримувати додаткові пенсійні виплати, депозитні програми були привабливими і зобов’язання зі сплати процентів виконувались Банком своєчасно, іпотечні кредити, що видавались, були розроблені Банком під умови, які були сприйнятні для населення, особливо для молодих сімей.Наразі, мусимо висловити Вам свою подяку та запевнити, що не зважаючи на дії НБУ та КМДА, ми маємо на меті віднайти вихід із ситуації, яка склалася та довести, насамперед особам, які не підпадають під гарантії ФГВФО, що ми будемо рухатися далі, не втрачаючи оптимізму!Є такий вислів: «Якщо людина підіймається після падіння — це характер!»Ми віримо, що піднімемось і доведемо, що наше прагнення досягти мети, яка зробить щасливими довірителів Фондів, не лише порожні слова.Просимо вибачення у тих, чиї надії поки що нами не виправдані, просимо дотримуватися спокою і не втрачати віру.Щиро дякуємо всім.З повагою, колектив АТ АКБ «АРКАДА».

Первым из застройщиков "умер" УкрБуд,такой себе мастодонт, теперь участь достала и Аркаду,это не последний застройщик и комбанк ,кого скоро ждет такая же участь. Первым из застройщиков "умер" УкрБуд,такой себе мастодонт, теперь участь достала и Аркаду,это не последний застройщик и комбанк ,кого скоро ждет такая же участь. никому не верю sens

Повідомлень: 12374 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 720 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 сер, 2020 09:49 Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12368 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7108 раз. Подякували: 3265 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 сер, 2020 15:41 Вкладчик1234 написав: По ФФС (фондам финансирования строительства) была какая-то норма, что эти средства не включаются в ликвидационную массу, и каким-то образом передаются в другой банк (если на корсчету банка что-то есть, вероятно).

С другой стороны, вроде эти средства не гарантируются ФГВФО.

Ещё есть вопрос, как расходовались средства ФФС - может там и денег уже нет, типа "потратили всё на цемент и кирпичи" По ФФС (фондам финансирования строительства) была какая-то норма, что эти средства не включаются в ликвидационную массу, и каким-то образом передаются в другой банк (если на корсчету банка что-то есть, вероятно).С другой стороны, вроде эти средства не гарантируются ФГВФО.Ещё есть вопрос, как расходовались средства ФФС - может там и денег уже нет, типа "потратили всё на цемент и кирпичи"

норма была, а денег (типа) нет.

Решать будут по той же схеме, что и Укрбуд, говорят, понравилась. норма была, а денег (типа) нет.Решать будут по той же схеме, что и Укрбуд, говорят, понравилась. Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW

Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat Ромасик Повідомлень: 1156 З нами з: 30.03.15 Подякував: 149 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 18:23 с ФФС - вчера видел на Крещатике палатки. Наверное будут как-то решать и достраивать.

а у Аркады был ещё пенсионный фонд - что будет с ним? Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:

https://forum.finance.ua/topic231603.html uaprofi

Повідомлень: 4237 З нами з: 21.04.11 Подякував: 615 раз. Подякували: 412 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 22:51 Вкладчик1234 написав: По ФФС (фондам финансирования строительства) была какая-то норма, что эти средства не включаются в ликвидационную массу, и каким-то образом передаются в другой банк (если на корсчету банка что-то есть, вероятно).

С другой стороны, вроде эти средства не гарантируются ФГВФО.

Ещё есть вопрос, как расходовались средства ФФС - может там и денег уже нет, типа "потратили всё на цемент и кирпичи"



Это банкротство будет довольно "оригинальным", т.к. активы и пассивы у этого банка довольно специфические, не такие, как у остальных.

Поэтому для "инвесторов" возможен вариант как "отделаться испугом", так и потерять всё. Но я думаю, что "чуда не произойдёт", и всё будет как всегда - киданут по-максимуму По ФФС (фондам финансирования строительства) была какая-то норма, что эти средства не включаются в ликвидационную массу, и каким-то образом передаются в другой банк (если на корсчету банка что-то есть, вероятно).С другой стороны, вроде эти средства не гарантируются ФГВФО.Ещё есть вопрос, как расходовались средства ФФС - может там и денег уже нет, типа "потратили всё на цемент и кирпичи"Это банкротство будет довольно "оригинальным", т.к. активы и пассивы у этого банка довольно специфические, не такие, как у остальных.Поэтому для "инвесторов" возможен вариант как "отделаться испугом", так и потерять всё. Но я думаю, что "чуда не произойдёт", и всё будет как всегда - киданут по-максимуму

Просто интересно, а при чем тут коррсчет? Просто интересно, а при чем тут коррсчет? Skiw Skiw Повідомлень: 902 З нами з: 04.04.15 Подякував: 41 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 сер, 2020 23:31 Skiw написав: Просто интересно, а при чем тут коррсчет? Просто интересно, а при чем тут коррсчет?

Я предположил, что там могут храниться средства ФФС. Но на истину не претендую Я предположил, что там могут храниться средства ФФС. Но на истину не претендую Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12368 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7108 раз. Подякували: 3265 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 36373839 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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