Ромасик написав:

https://arkada.ua/ua/top/press/news/43173/43589/Шановні клієнти банку «АРКАДА»!Змушені поділитися з Вами дещо трагічною для Банку новиною: 25 серпня 2020 року Національний банк України прийняв рішення «Про віднесення АТ АКБ «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних».З наступного дня до Банку буде введено тимчасову адміністрацію, акціонери Банку, наглядова рада та виконавчий орган будуть відсторонені від виконання своїх обов’язків і керівництво Банком перейде до визначеної ФГВФО особи.Маємо зауважити, що 27 років на ринку банківської системи пройшли недаремно - за них нам не соромно, тому що зроблено було багато! Банком була започаткована система фінансування фондів будівництва, завдяки якій було побудованого більше ніж 6 млн. квадратних метрів житла. Фонди банківського управління допомагали відповідним верствам населення заощаджувати та отримувати додаткові пенсійні виплати, депозитні програми були привабливими і зобов’язання зі сплати процентів виконувались Банком своєчасно, іпотечні кредити, що видавались, були розроблені Банком під умови, які були сприйнятні для населення, особливо для молодих сімей.Наразі, мусимо висловити Вам свою подяку та запевнити, що не зважаючи на дії НБУ та КМДА, ми маємо на меті віднайти вихід із ситуації, яка склалася та довести, насамперед особам, які не підпадають під гарантії ФГВФО, що ми будемо рухатися далі, не втрачаючи оптимізму!Є такий вислів: «Якщо людина підіймається після падіння — це характер!»Ми віримо, що піднімемось і доведемо, що наше прагнення досягти мети, яка зробить щасливими довірителів Фондів, не лише порожні слова.Просимо вибачення у тих, чиї надії поки що нами не виправдані, просимо дотримуватися спокою і не втрачати віру.Щиро дякуємо всім.З повагою, колектив АТ АКБ «АРКАДА».