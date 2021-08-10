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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 26 вер, 2020 20:34
Re: Аркада
Аркаду ліквідовують. В ній 402.6 млн грв депозитів фіз.осіб і 308.8 млн юрид.осіб.
Додано: Суб 26 вер, 2020 20:45
Додано: Нед 27 вер, 2020 07:58
Додано: Пон 28 вер, 2020 08:25
Re: Аркада
...банк призрак...
Додано: Суб 23 січ, 2021 18:54
Аркада пішла Софія Київська лишилась
Додано: Вів 10 сер, 2021 11:49
Учасники пенсійного фонду Аркади, відгукніться! Як спраи з поверненням внесених коштів? 095 124 4772 Вячеслав
Додано: Вів 10 сер, 2021 16:28
Хтось знає, як вирішується по пенсійному фонду? 0951244772 в
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