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Аркада
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:02

А чого Аркада не в Банках шо йдуть з ринку?
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 20:34

Re: Аркада

Аркаду ліквідовують. В ній 402.6 млн грв депозитів фіз.осіб і 308.8 млн юрид.осіб.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 20:45

  ricardo написав:Аркаду ліквідовують. В ній 402.6 млн грв депозитів фіз.осіб і 308.8 млн юрид.осіб.

А чого не в банкротах ця гілка?
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 07:58

  Квесторе_поверніться написав:
  ricardo написав:Аркаду ліквідовують. В ній 402.6 млн грв депозитів фіз.осіб і 308.8 млн юрид.осіб.

А чого не в банкротах ця гілка?

Там места уже нет))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 08:25

Re: Аркада

...банк призрак... :)
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 18:54

Аркада пішла Софія Київська лишилась
https://www.unn.com.ua/ru/publication/1912821-unn-pobuvav-u-problemnomu-zhk-sofiya-kiyivska-scho-vdalosya-zyasuvati
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:49

Учасники пенсійного фонду Аркади, відгукніться! Як спраи з поверненням внесених коштів? 095 124 4772 Вячеслав
lvn152
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:17

І що далі, результату немає...
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:28

Хтось знає, як вирішується по пенсійному фонду? 0951244772 в

  uaprofi написав:с ФФС - вчера видел на Крещатике палатки. Наверное будут как-то решать и достраивать.
а у Аркады был ещё пенсионный фонд - что будет с ним?
lvn152
 
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