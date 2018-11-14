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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6385638663876388>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 926
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 926
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:31

  Siris написав:Подскажите, как в мобильном предложении сохранить квитанцию платежа в пдф ?

выйти из мобильного предложения и зайти в МАБ?... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 00:41

по моим наблюдениям банк регулярно ломает школота (школьники) или сами сотрудники :)

почитал отзывы на минфине, жить стало очень страшно. Одна надежда на гороха :) и его кота

написала на почту клиентка из минфина.уа:

Здравствуйте! Вы постите в форуме сообщения, которые могут помочь пользователям только в случае если они их поймут. Я не знаю слово школота. Я не понимаю - что значит логи. И я бы хотела может создать коллективное заявление в суд, но нужно хотя бы понимать - о чем вообще речь.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:17

  Aps написав:Подскажите при оплате через мастерпасс кешью начисляются без проблем?



Оплатил на розетке через мастерпасс. МСС 5045.
Раньше платил просто картой 5722 был.
То ли поменяли, то ли мастерпасс так себя ведет.
Самое печальное что не видать мне кешью. :(
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:44

Может уже предупреждали о несовпадении дат при расчетах через мой альфабанк при погашении кредитной карточки, но добавлю на всякий случай, может кому-нибудь пригодится.
Расчетная дата по кредитной карте — 13.11 (вторник). В понедельник утром (до окончания опер дня) с дебитного счета в Альфабанке закрываю по Мy Alfabank всю задолженность по кредитной карте +15 грн. за обслуживание. В интернет банкинге вижу, что задолженности нет. Сплю спокойно.
Но не тут то было. Сегодня захожу в интернет банкинг и вижу минус в 60 грн. Проводка по зачислению на погашение кредитки прошла 13 числа,т.е на следующий рабочий день. И мне начислили и списали 60 грн. за РКО на сумму задолженности на конец расчетного периода.
Что еще бросилось в глаза — все суммы, проплаченные с 9 по 11 число тоже прошли 13 числа.
Таким образом, чтобы не попасть на комиссию, надо обнулять карточку желательно за 5 календарных дней до расчетной даты.
Ок, не вопрос, следующий раз так и сделаю. Эти 5 дней я буду рассчитываться карточками других банков, не проблема. Альфа за эти 5 дней недополучит комиссию от Мастеркарда. Кто кого обманул, не знаю, но неприятный осадочек остался, раньше они так не делали, усыпили, можно сказать, бдительность :mrgreen: ))), неужели не на чем больше зарабатывать. :roll: :roll:
987
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:49

Re: Альфа-Банк

  987 написав:Таким образом, чтобы не попасть на комиссию, надо обнулять карточку желательно за 5 календарных дней до расчетной даты.

Если не читаете эту ветку (а тока пишете сюда), то всегда попадаете на 60грн :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:06

  987 написав:Может уже предупреждали о несовпадении дат при расчетах через мой альфабанк при погашении кредитной карточки, но добавлю на всякий случай, может кому-нибудь пригодится.
Расчетная дата по кредитной карте — 13.11 (вторник). В понедельник утром (до окончания опер дня) с дебитного счета в Альфабанке закрываю по Мy Alfabank всю задолженность по кредитной карте +15 грн. за обслуживание. В интернет банкинге вижу, что задолженности нет. Сплю спокойно.
Но не тут то было. Сегодня захожу в интернет банкинг и вижу минус в 60 грн. Проводка по зачислению на погашение кредитки прошла 13 числа,т.е на следующий рабочий день. И мне начислили и списали 60 грн. за РКО на сумму задолженности на конец расчетного периода.
Что еще бросилось в глаза — все суммы, проплаченные с 9 по 11 число тоже прошли 13 числа.
Таким образом, чтобы не попасть на комиссию, надо обнулять карточку желательно за 5 календарных дней до расчетной даты.
Ок, не вопрос, следующий раз так и сделаю. Эти 5 дней я буду рассчитываться карточками других банков, не проблема. Альфа за эти 5 дней недополучит комиссию от Мастеркарда. Кто кого обманул, не знаю, но неприятный осадочек остался, раньше они так не делали, усыпили, можно сказать, бдительность :mrgreen: ))), неужели не на чем больше зарабатывать. :roll: :roll:

Скоро пол года будет как предупреждаем об этом всех и каждого в этой теме
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:26

Гасить кредитку надо не кнопкой "Пополнить", а переводом с дебетки по номеру счёта.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:50

Чергове покращення - пропозиція по розстрочці тепер може приходити протягом 3 днів з моменту проведення по рахунку (оплата на закордонному сайті, інфо від теплої лінії). Проводки вчорашнім числом, пропозиція прийшла сьогодні. І це після введення комісії. Ще один спосіб зменшити кількість клієнтів?
Viteos
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:55

  Viteos написав:Чергове покращення - пропозиція по розстрочці тепер може приходити протягом 3 днів з моменту проведення по рахунку (оплата на закордонному сайті, інфо від теплої лінії). Проводки вчорашнім числом, пропозиція прийшла сьогодні. І це після введення комісії. Ще один спосіб зменшити кількість клієнтів?

При оплате на зарубежных сайтах (где валюта счета не совпадает с валютой оплаты), смс о рассрочках приходит после списания со счета, но во время, в которое происходила сама оплата.
Если вы платили в 10 часов утра, то смс о рассрочке прийдет на следующий день после списания в 10 утра. Все зависит от того, в какое время прошло списание
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:59

  mustbe написав:Гасить кредитку надо не кнопкой "Пополнить", а переводом с дебетки по номеру счёта.

Можно и кнопкой "пополнить". Если со Сбера ;)
Flamingo
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