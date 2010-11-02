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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:50
M-Audio написав: Flamingo написав: M-Audio написав:
Да, рассрочки все делались в предыдущем периоде, не в этом.
Вот это ключевая фраза. Если рассрочки делались в прошлом, а не позапрошлом периоде, то на погашение они начнут включаться только после следующей РД. А пока Вам гасить ничего не надо. Только красную сумму
Аааа, блин, выпустите меня...
Это Алла, детка...
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mihasik
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:00
M-Audio написав:
Абонку я заплатил, у меня не было цели её избежать.
Ну тогда и по Рассрочкам ваааще не заморачивайтесь, всегда платите красную сумму после РД в течение грейса +25дн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:02
clientage написав: M-Audio написав:
Абонку я заплатил, у меня не было цели её избежать.
Ну тогда и по Рассрочкам ваааще не заморачивайтесь, всегда платите красную сумму после РД в течение грейса +25дн
Консультируете спонсора
В красной сумме теперь кроме абонки будут +~1.8% по каждой рассрочке
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curiousobro
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:02
M-Audio написав: Flamingo написав: M-Audio написав:
Кстати, платежи, проведенные по выписке точно в расчетную дату, в какой период попадают - в тот, который до этой даты был, или в следующий?
Если провелись в РД значит и гасить надо было в этот же РД чтобы на абонку не попасть
Ну то есть они попадают в тот период, который в эту дату заканчивается, а не начинается, правильно?
Абонку я заплатил, у меня не было цели её избежать.
Все верно. Все траты что провелись по счету по РД ВКЛЮЧИТЕЛЬНО - это все один расчетный период. На следующий день - уже начнется следующий
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Flamingo
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:08
curiousobro написав: clientage написав: M-Audio написав:
Абонку я заплатил, у меня не было цели её избежать.
Ну тогда и по Рассрочкам ваааще не заморачивайтесь, всегда платите красную сумму после РД в течение грейса +25дн
Консультируете спонсора
В красной сумме теперь кроме абонки будут +~1.8% по каждой рассрочке
так 1.8% по новым Рассрочкам же, по ранее открытым ничо такого нет.
Я вот уже Рассрочками не пользуюсь и вааще думаю Максимку закрыть, буду грызть тока орешки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:17
Stringer написав:
Да - нужно заходить и в каждой нажимать кнопку
Stringer написав:
ничего не нужно делать, а гасить красную сумму
Чота я совсем запутался.
Вчера был день РД+25.
Вчера утром сэпом закинул на счет красную сумму + 1грн.
Вчера же в 12:00 увидел эти деньги на счету. И сейчас вижу.
Нужно было заходить в рассрочки и жмакать кнопку "Погасить" ?
Или просто подождать ещё 5 дней до очередной РД и пронаблюдать, как деньги со счета спишутся на погашение рассрочек ?
ЗЫ. Желание платить абонку 60грн нет никакого
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:23
mustbe написав: Stringer написав:
Да - нужно заходить и в каждой нажимать кнопку
Stringer написав:
ничего не нужно делать, а гасить красную сумму
Чота я совсем запутался.
Вчера был день РД+25.
Вчера утром сэпом закинул на счет красную сумму + 1грн.
Вчера же в 12:00 увидел эти деньги на счету. И сейчас вижу.
Нужно было заходить в рассрочки и жмакать кнопку "Погасить" ?
Или просто подождать ещё 5 дней до очередной РД и пронаблюдать, как деньги со счета спишутся на погашение рассрочек ?
ЗЫ. Желание платить абонку 60грн нет никакого
Пока будет микс из старых и новых рассрочек - будет 2 важных даты:
РД+25 - погасить красную сумму от старых рассрочек
РД - перенести новые 2 месячные рассрочки на траты текущего периода. Загасить всю сумму текущего периода +1 грн
Если приемлемо платить 2% за дополнительные 25 дней - не переносить на траты текущего периода
Востаннє редагувалось curiousobro
в Сер 12 гру, 2018 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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curiousobro
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:23
mustbe написав: Stringer написав:
Да - нужно заходить и в каждой нажимать кнопку
Stringer написав:
ничего не нужно делать, а гасить красную сумму
Чота я совсем запутался.
Вчера был день РД+25.
Вчера утром сэпом закинул на счет красную сумму + 1грн.
Вчера же в 12:00 увидел эти деньги на счету. И сейчас вижу.
Нужно было заходить в рассрочки и жмакать кнопку "Погасить" ?
Или просто подождать ещё 5 дней до очередной РД и пронаблюдать, как деньги со счета спишутся на погашение рассрочек ?
ЗЫ. Желание платить абонку 60грн нет никакого
Если вы хотите погасить рассрочки досрочно - вариант 1
Хотите платить рассрочки - вариант 2
Просто я не подумал, что есть люди готовые платить ежемесячную комиссию по новым рассрочкам
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Stringer
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:32
mustbe
мне нравятся условия кредитной карты Максимум, всегда погашаю до истечения 55 дней и никаких переплат
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nashibanki123
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:36
Уточню: все рассрочки - старые, бесплатные.
Гасить досрочно их не хочу, не вижу смысла.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Сер 12 гру, 2018 13:42
wig
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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