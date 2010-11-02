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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6519652065216522>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 934
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:26

Alfa_Bank, а когда банк будет писать правила акции таким образом, что они будут понятны для клиентов?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:39

Коллеги, напомните, плз, по тарифам.

Заканчивается депозит в евро с выплатой на текущий счёт.

1. Перевод с текущего на сберегательный счёт в МАБ -- без комиссии?
2. Снятие со сберегательного без комиссии через 14 дней?
3. Эти 14 дней -- рабочих или календарных?
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:42

Alfa_Bank Почему до сих пор не отображаются в полном объёме вчерашние операции в выписке?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:45

  Driver написав:Коллеги, напомните, плз, по тарифам.

Заканчивается депозит в евро с выплатой на текущий счёт.

1. Перевод с текущего на сберегательный счёт в МАБ -- без комиссии?
2. Снятие со сберегательного без комиссии через 14 дней?
3. Эти 14 дней -- рабочих или календарных?


1. да
2. да
3. календарных.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:52

А можно где-то почитать о страховке, которая идет с Тревел кридиткой?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:10

  Cler написав:Alfa_Bank, а когда банк будет писать правила акции таким образом, что они будут понятны для клиентов?...

Cler, добрый день. Мы стараемся расти и усовершенствоваться с каждым днем. Ваши замечания зафиксировала. Спасибо за обратную связь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:19

  Cler написав:Alfa_Bank, а когда банк будет писать правила акции таким образом, что они будут понятны для клиентов?...

в мутной воде легче рыбку ловить... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:44

Re: Альфа-Банк

а куда подевались сервисы "снять с доходного сейфа", "пополнить доходный сейф"? :shock:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:53

Re: Альфа-Банк

Перепутав карти і поповнив Альфа валютну з монобанку . Зависне платіж? Які наслідки?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:55

  Andrew75 написав:Alfa_Bank Почему до сих пор не отображаются в полном объёме вчерашние операции в выписке?

Andrew75, добрый день. Для возможности проанализировать ситуацию, уточните, пожалуйста, в ЛС номер карточного счета, а также, пример операций, которые не отображаются.
Alfa_Bank
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