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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 тра, 2019 17:52
clientage написав:
Не знаю, до Хургады с начала войны никак не доеду
А вариант с ЭКО оч. заманчив, и точно будет у меня в резерве. Но я вот больше на Симу засматриваюсь щас )
У Сіми немає комісії за конвертаціїю? Спочатку її не було і був смачний курс. Потім, десь в 2015-му ввели 1% і курс вже був не такий смачний. А потім в 2017-му в мене відібрали сіму.
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Кочевник
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Додано: Нед 26 тра, 2019 18:01
Есть, 1%. Но КБ 5..7% её нивелирует )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 26 тра, 2019 18:12
Кочевник написав: clientage написав:
Не знаю, до Хургады с начала войны никак не доеду
А вариант с ЭКО оч. заманчив, и точно будет у меня в резерве. Но я вот больше на Симу засматриваюсь щас )
У Сіми немає комісії за конвертаціїю? Спочатку її не було і був смачний курс. Потім, десь в 2015-му ввели 1% і курс вже був не такий смачний. А потім в 2017-му в мене відібрали сіму.
И Симы кишмиш с лихвой перекрывает все конвертации. Еще и остается
Плачу долларовой платиной в экзотике и полностью доволен. К примеру буквально пример с прошлого месяца из Индии:
Менял налом баксы на рупии - лучший курс получался 68 INR/USD
Платил картой в долларах - даже с учетом 1% конверта курс получался 68,3-68,6 INR/USD
С учетом 5% кишмиша - курс доходил иногда до 72 INR/USD (выше 70,5 всегда).
Пару раз попал на двойную и даже 1 раз на тройную конвертацию - итоговый курс с учетом кишмиша при двойной конвертации вышел 68,81 INR/USD а при тройной 68,18 INR/USD
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Flamingo
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Додано: Нед 26 тра, 2019 19:57
Faceless написав: clientage написав: wig написав:
[quote="4674325:clientage"]Ааа, обнал - инвалютный тюризьм. Тут согласен
Ага, 5000 гриш (меньше 200 долларов) с комфорта. Да и Блек не настолько принципиально больше, что бы говорить об обнальном туризме.
Так, снять на спички, с карт, где нет минимальной комиссии. Это приват за свои (2%), и Алла (1% конверт согласно тарифу).
Та нее, 200 баксов у меня всегда в кармане, причем для Турции-Ебипта 50 баксов по одному наменяно ещё в Неньке
А где вы в Неньке на мелкие доллары меняете?[/quote]В кассе!
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anis
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Додано: Нед 26 тра, 2019 20:47
Andrew75 написав: clientage написав:
По фантикам. У меня личный опыт есть ток по лирам, форинтам, лари, кунам. Везде менял свою наличку типа по $20 када приспичило по базару полазить. За 10..14дн загрантурпохода больше $100..150 и не выходило. В Каппадокии просто взяли чистоганом $300 за шарики ) А таак на АЗС, стоянках, кафешках, музеях везде хватало карт. Правда чаще всего юзал Приват или дебетный грн-Мастер от ПУМБы - там отрадясь не было комисс за конверт. Алка была на подхвате.
А не знаете, случайно, в Хургаде за визу терминалом можно рассчитаться или только наличкой?
А почему за рубежом ПУМБом платите, а не, например, Эко Альфой с кешбеком 2%?
В Хургаді онлі кеш за візи ...
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maxprofit
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:45
Flamingo написав:
а при тройной
это как?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:58
maxprofit написав:
В Хургаді онлі кеш за візи ...
Дайте угадаю (никогда не был). Тариф в местных деньгах, но можно заплатить долларами. По курсу, раза в 2 больше, чем в самом лютом обменнике. А альтернативы нет - в страну только приехал, откуда местные деньги? Не раз подобное на границах наблюдал.
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M-Audio
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Додано: Нед 26 тра, 2019 22:05
M-Audio написав: maxprofit написав:
В Хургаді онлі кеш за візи ...
Дайте угадаю (никогда не был). Тариф в местных деньгах, но можно заплатить долларами. По курсу, раза в 2 больше, чем в самом лютом обменнике. А альтернативы нет - в страну только приехал, откуда местные деньги? Не раз подобное на границах наблюдал.
не - там в цена в дол. 15 или 20 (не помню сколько сейчас) и оплата также в дол.
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ol_zy
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