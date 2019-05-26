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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7138713971407141

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:18

  ol_zy написав:
  M-Audio написав:
  maxprofit написав:В Хургаді онлі кеш за візи ...

Дайте угадаю (никогда не был). Тариф в местных деньгах, но можно заплатить долларами. По курсу, раза в 2 больше, чем в самом лютом обменнике. А альтернативы нет - в страну только приехал, откуда местные деньги? Не раз подобное на границах наблюдал.

не - там в цена в дол. 15 или 20 (не помню сколько сейчас) и оплата также в дол.

25 дол. , якщо у віконці, або 27 дол., якщо на стійці реєстраціі(там анкету туриста заповнювати треба) ТезТура (у інших операторів, гадаю, так само)
Дають решту, беруть всілякий мотлох, можна злити порепані купюри таким чином
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:04

  2XL написав:
curiousobro написав:
  mustbe написав:А можно как-то отключить смс-предложения о рассрочках ?
Нынешние рассрочки абсолютно не интересны, надоело спам получать после каждой крупной покупки.

Да, смотрите на странице рассрочек на сайте комбинацию для смс в разделе вопросов ответов. Вроде там было
А чего не согласится? 2 месяца греса тоже неплохо

О каких двух месяцах речь? Рамочки же от 3ех месяцев...

Розстрочка від 3 міс, але якщо її гасити до другої РД, то буде якраз 2 міс саме грейсу...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:17

  kreuz написав:Розстрочка від 3 міс, але якщо її гасити до другої РД, то буде якраз 2 міс саме грейсу...

А в чем фишка - заплатить комиссию за 3 месяца и не пользоваться полным сроком? Или у вас рассрочки без комиссий?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:23

Skiw
Фишка в том, что вы чего-то не поняли... :?

P.S. Комиссии платятся по факту наличия рассрочки через одну РД. Но если рассрочки на тот момент уже не будет...
Vorlon
 
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  #<1 ... 7138713971407141
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