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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 08:18
ol_zy написав: M-Audio написав: maxprofit написав:
В Хургаді онлі кеш за візи ...
Дайте угадаю (никогда не был). Тариф в местных деньгах, но можно заплатить долларами. По курсу, раза в 2 больше, чем в самом лютом обменнике. А альтернативы нет - в страну только приехал, откуда местные деньги? Не раз подобное на границах наблюдал.
не - там в цена в дол. 15 или 20 (не помню сколько сейчас) и оплата также в дол.
25 дол. , якщо у віконці, або 27 дол., якщо на стійці реєстраціі(там анкету туриста заповнювати треба) ТезТура (у інших операторів, гадаю, так само)
Дають решту, беруть всілякий мотлох, можна злити порепані купюри таким чином
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:04
2XL написав: curiousobro написав: mustbe написав:
А можно как-то отключить смс-предложения о рассрочках ?
Нынешние рассрочки абсолютно не интересны, надоело спам получать после каждой крупной покупки.
Да, смотрите на странице рассрочек на сайте комбинацию для смс в разделе вопросов ответов. Вроде там было
А чего не согласится? 2 месяца греса тоже неплохо
О каких двух месяцах речь? Рамочки же от 3ех месяцев...
Розстрочка від 3 міс, але якщо її гасити до другої РД, то буде якраз 2 міс саме грейсу...
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:17
kreuz написав:
Розстрочка від 3 міс, але якщо її гасити до другої РД, то буде якраз 2 міс саме грейсу...
А в чем фишка - заплатить комиссию за 3 месяца и не пользоваться полным сроком? Или у вас рассрочки без комиссий?
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:23
Skiw
Фишка в том, что вы чего-то не поняли...
P.S. Комиссии платятся по факту наличия рассрочки через одну РД. Но если рассрочки на тот момент уже не будет...
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